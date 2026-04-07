Todo el día con ciclogénesis: cómo estará el clima este martes 7 de abril en Mar del Plata

El pronóstico anticipa lluvias fuertes durante toda la jornada, con alertas amarillos vigentes y ráfagas que podrían alcanzar los 70 km/h hacia la tarde-noche.

La ciclogénesis marcará el pulso del tiempo este martes 7 de abril en Mar del Plata, con una jornada atravesada por lluvias fuertes, viento sostenido del sudeste y alertas amarillos vigentes durante buena parte del día. Según el pronóstico y la información ya difundida sobre este fenómeno, el proceso mantendrá condiciones inestables desde la mañana hasta la noche, con un escenario de lluvias persistentes y ráfagas intensas.

Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), durante la mañana se esperan lluvias fuertes, con una probabilidad de precipitación de entre 40 y 70%. La temperatura rondará los 17 º C y el viento soplará del sudeste entre 23 y 31 km/h, con ráfagas de entre 51 y 59 km/h. El SMN mantiene para todo General Pueyrredon un alerta amarillo por lluvias para todo el día.

Hacia la tarde, las condiciones seguirán sin mejoras y continuarán las lluvias fuertes. En ese tramo del día, la temperatura alcanzaría los 19 º C, mientras que el viento del sudeste se intensificará con velocidades estimadas entre 32 y 41 km/h. Además, se prevén ráfagas de entre 60 y 69 km/h, dentro de un contexto en el que también rige el alerta amarillo por viento.

Para la noche, el pronóstico mantiene el mismo panorama de lluvias fuertes, con chances de precipitación de entre 40 y 70%. La temperatura descenderá a unos 16 º C, aunque el viento seguirá firme desde el sudeste entre 32 y 41 km/h, otra vez con ráfagas que podrían ubicarse entre 60 y 69 km/h.

De acuerdo con el esquema de alertas vigente, durante este martes podrían acumularse entre 30 y 75 milímetros de lluvia, con posibilidad de registros superiores en forma puntual y sin descartar tormentas embebidas.

Fuente: SMN.

Recomendaciones ante un alerta amarillo por lluvia

Evitar actividades al aire libre.

No sacar la basura. Retirar objetos que impidan que el agua escurra.

Quedarse lejos de zonas costeras y ribereñas.

Mantenerse informado por las autoridades. Tener siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.

Recomendaciones ante un alerta amarillo por viento

Evitar salir.

Retirar o asegurar objetos que puedan ser arrastrados por el viento, como macetas, sillas o toldos.

Cerrar y alejarse de puertas y ventanas.

No refugiarse debajo de marquesinas, carteles publicitarios, árboles o postes.

Tener precaución al conducir.

Fuente: Mi8

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