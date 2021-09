Todo lo que necesitás saber para ir al exterior en pandemia

Al momento de emprender un viaje al exterior, el listado de cosas para llevar debería ser algo parecido a esto: la ropa según la estación del año, algún seguro médico, el pasaporte, el dinero y las tarjetas. Pero hoy en día se debe agregar un ítem fundamental: los requisitos que cada país exija para poder ingresar en medio de esta pandemia de coronavirus. Desde certificados de vacunación, pruebas de PCR o hasta 10 días de aislamiento son algunas de las exigencias que deberán cumplir los argentinos que quieran viajar al exterior.

Una aclaración importante: si bien cada país tiene normas generales, cada viajero deberá consultar las regulaciones de la ciudad o destino al que vaya a visitar porque pueden solicitar otras condiciones para el ingreso. LA NACION armó una guía en base a la información oficial publicada para el ingreso a Uruguay, Chile, Brasil, Estados Unidos, España e Italia. En primer lugar, es importante recordar que ya entró en vigencia el uso de la credencial digital de vacunación de Mi Argentina como el documento oficial de viaje que acredita la vacunación contra la Covid-19 en el país. El carnet digital está disponible tanto en español como en inglés con el objetivo de ser presentado en el exterior por aquellas personas que deban desplazarse entre países. Ahí podrá acceder a la información que respalde la vacunación contra la Covid-19. Según informó la Cancillería argentina, si bien el objetivo de una credencial digital es poder ser utilizada por aquellas personas que deban desplazarse entre países, si un gobierno aún no aprobó alguna vacuna señalada en la credencial, y eso fuera requisito para entrar, esa persona podría ver su ingreso denegado. Por ejemplo, la Sputnik-V aún no fue convalidada por la Agencia Europea de Medicamentos (EMA).

Brasil

Por vía aérea Los argentinos deberán presentar antes de embarcar:

-Un test PCR negativo realizado a más tardar 72 horas antes del momento de viajar. El test debe estar hecho por un laboratorio reconocido por las autoridades del país de embarque. Los niños de hasta 12 años no deberán hacerse un PCR.

-No es necesario cumplir con un aislamiento al ingresar al país.

-Completar la una declaración jurada sobre tu estado de salud.

-Aquellos que hayan estado en los últimos 14 días en el Reino Unido o Sudáfrica, no podrán embarcar hacia Brasil.

-Por vía terrestre No pueden ingresar extranjeros no residentes. Están exceptuados de la restricción los padres, hijos, cónyuges y convivientes de personas con nacionalidad brasileña, algo que deberán comprobar con documentación original y apostillada. Los extranjeros autorizados a ingresar bajo dicha norma, deberán presentar la prueba PCR con un resultado negativo y la declaración jurada sobre su estado de salud.

Chile

Está prohibido el ingreso de extranjeros. Solo pueden viajar los chilenos y los extranjeros residentes en Chile. Para ellos será necesario presentar una prueba de PCR hecha hasta 72 horas antes de abordar el vuelo y deberán cumplir siete días de aislamiento. El Comité de Fronteras iba a reunirse en estos días para evaluar una apertura del turismo para extranjeros, donde la Argentina estaría incluida

Uruguay

Si bien las fronteras de Uruguay están parcialmente cerradas, existen algunas excepciones para el ingreso de extranjeros. Por ejemplo, la reunificación familiar con padres, cónyuges o hijos menores solteros o mayores con discapacidad, propietarios de bienes inmuebles ubicados en el país, entre otras. Todos ellos podrán ingresar acompañados de su cónyuge o concubino y familiares de primer y segundo grado de consanguinidad. Para pasar migraciones deberán presentar el certificado de vacunación completo y una prueba de PCR hecha hasta 72 horas antes de viajar. En caso de no estar vacunado contra el virus SARS CoV-2 se debe cumplir el aislamiento social preventivo obligatorio por el lapso de siete días, debiéndose realizar al séptimo día de estadía en territorio uruguayo un nuevo test o prolongar el aislamiento durante siete días más. Asimismo, quienes ya hayan portado el virus Covid-19 dentro de los últimos 90 días previos al embarque o arribo al país, quedarán exceptuadas de realizar la cuarentena obligatoria de siete días al arribo. En ese caso deberán acreditar haber cursado la enfermedad mediante un resultado positivo de test PCR o de detección de antígenos, los que deben haber sido realizados entre los 20 y 90 días previos al embarque. Aquellas familias con menores de entre 12 y 18 años que no estén vacunados podrán ingresar al país, pero todo el grupo familiar deberá cumplir con los días de aislamiento. Además, tendrán que brindarles a las autoridades una vía de contacto rápida con quien ingrese para hacer la trazabilidad. El siguiente paso de apertura se dará el 1° de noviembre, cuando Uruguay abra las fronteras para todos los extranjeros que acrediten estar vacunados contra el coronavirus, aunque aún no están definidos los detalles de esta reglamentación.

Estados Unidos

En términos sanitarios, Estados Unidos solo exige una prueba de PCR negativa no más de tres días antes de viajar. También es posible mostrar un “certificado de recuperación”, es decir, una test positivo reciente y un certificado médico con el alta y una autorización para viajar. Estos requisitos rigen para visitar el Nueva York o Florida, pero pueden variar según el estado.

España

A partir del 24 de agosto dejó de estar vigente la reglamentación que obligaba a los argentinos a cumplir con un aislamiento de 10 días. Aquellos que viajen por turismo y no tengan pasaporte de algún país de la Unión Europea, deben cumplir con los siguientes requisitos:

Presentar un certificado de vacunación completa (dos dosis) y haber transcurrido al menos 14 días desde la fecha de administración de la última dosis. Las vacunas admitidas son las autorizadas por la Agencia Europea de Medicamentos o las que están incluidas en la lista de uso de emergencia de la Organización Mundial de la Salud. Estas vacunas son las siguientes: Pfizer-Biontech, Moderna, Astra-Zeneca, Jansen/Johnson&Johnson, Sinovac y Sinopharm.

En el caso de los nacionales españoles o de otros países miembros de la Unión Europea y países asociados Schengen como en el de los viajeros nacionales de otros países que ingresan por motivos excepcionales, se les exigirá la certificación de haber cumplido alguno de los siguientes requisitos sanitarios:

Certificado de vacunación, expedido por las autoridades competentes del país de origen, que acredite que el titular ha recibido una vacuna contra la Covid-19.

Una prueba de PCR negativa hecha hasta 72 horas antes de viajar.

Certificado de recuperación que confirme que el titular se ha recuperado de Covid-19. Se aceptarán como válidos los expedidos por la autoridad competente o por un servicio médico como mínimo 11 días después de la realización de la primera prueba diagnóstica con resultado positivo. La validez del certificado finalizará a los 180 días a partir de la fecha de la toma de la muestra.

Italia

Los argentinos que no tengan pasaporte de la Unión Europea no podrán viajar a Italia, salvo por las siguientes excepciones: razones de trabajo comprobadas, urgencia absoluta, razones de salud, estudio, volver a una residencia personal, entre otras. Aquellos que cuadren en alguna de esas excepciones deberán presentar una prueba de PCR negativa realizada hasta 72 horas antes de embarcar. Luego deberán cumplir un aislamiento de 10 días en la dirección que haya fijado en la declaración jurada. Al terminar el aislamiento tendrá que volver a hisoparse. Mientras que, los que cuenten con pasaporte de un país perteneciente a la Unión Europea, podrán entrar a Italia sin atravesar 10 días de aislamiento, pero deberán presentar al llegar el certificado Covid digital de la Unión Europea para demostrar que se realizó una prueba de PCR antes de viajar o que cuenta con el esquema de vacunación completo con alguna de las vacunas autorizadas por la Agencia Europea de Medicamentos.

FUENTE: La Nación

