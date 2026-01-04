Todo sigue fresco y nublado: cómo estará el clima este domingo 4 de enero en Mar del Plata

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé una jornada con una temperatura máxima de 22 grados y cielo cubierto.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) estima una jornada de domingo similar al semblante que dejó el sábado en la ciudad: fresco y nublado.

En la mañana se presentarán 14 grados, con cielo mayormente nublado y vientos que soplarán a entre 13 y 22 kilómetros por hora desde el sector sur.

Asimismo, para la tarde, la temperatura tocará su máximo esperado de 22 grados, con un cielo que se mantendrá parcialmente nublado y vientos que reducirán su intensidad a entre 7-12 km/h.

Durante la noche, la temperatura descenderá hasta unos 17 grados.

Fuente: Mi8

Comentarios

comentarios