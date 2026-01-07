Torres de Manantiales presenta: CHRISTIE DASHIELL SEXTET en BAJO TIERRA, el club de jazz internacional de Mar del Plata

Torres de Manantiales anuncia la temporada musical de verano en BAJO TIERRA, su club de jazz internacional en Mar del Plata. Con curaduría artística de Bebop Club Buenos Aires, uno de los venues de jazz más prestigiosos de Sudamérica, la programación de enero y febrero reunirá a destacadas figuras de la escena local e internacional.

Entre los nombres internacionales se destacan la cantante de jazz nominada al Grammy Christie Dashiell, quien se presentará junto al sexteto del trompetista Mariano Loiacono; el reconocido pianista neoyorquino Benny Green; y la potente voz del blues de Chicago Crystal Thomas. Desde Uruguay, volverá a reunirse el Cuarteto Oriental, integrado por Hugo Fattoruso, Daniel Maza, Leo Amuedo y Fabián Miodownik, uno de los proyectos más influyentes del jazz rioplatense.

La programación se completa con grandes artistas argentinos como Luis Salinas, Javier Malosetti (ganador del Premio Estrella de Mar 2025), Adrián Iaies, Funky Torinos con su homenaje a Willy Crook, Bourbon Sweethearts, Juan Salinas, Darío Jalfin (Dr. Música) y la referente del soul Sol Feige, entre otros.

Las entradas ya se encuentran a la venta en www.bajotierra.com.ar – a través de Passline, y también de manera presencial en Torres de Manantiales.

BajoTierra by Bebop Club es el club de jazz de Torres de Manantiales: un espacio íntimo de música en vivo ubicado en el subsuelo, con programación curada por Bebop Club. La propuesta combina cercanía con los artistas, sonido cálido y una sala diseñada especialmente para la escucha, junto a una cuidada oferta de coctelería clásica y contemporánea y una carta gastronómica ideal para cenar. Durante la temporada de verano, su programación reúne referentes de la música argentina, cruces con otras escenas y destacadas visitas internacionales.

Miércoles 07 y jueves 8 de enero – 21.00 h.

CHRISTIE DASHIELL SEXTET

Con Mariano Loiacono, Sebastian Loiacono, Ernesto Jodos, Mauricio Dawid, Manuel Bayugar

Llega a Mar del Plata una de las cantantes de jazz revelación de los últimos tiempos: Christie Dashiell. La dos veces nominada al Grammy se presentará junto a grandes músicos locales como Mariano Loiacono, Sebastian Loiacono, Ernesto Jodos, Mauricio Dawid y Sergio Bayugar.

Christie Dashiell es una de las voces más cautivantes del jazz vocal contemporáneo, capaz de unir virtuosismo técnico y una profundidad emocional que deja huella desde la primera frase. Criada en el fértil ambiente musical de Washington D.C., se formó en la Manhattan School of Music y hoy, además de brillar en los escenarios, es referente académica como directora del programa de jazz vocal en la Howard University. Su carrera incluye presentaciones en templos culturales como el The Kennedy Center y colaboraciones con figuras esenciales del género. En 2025, su ascenso alcanzó un nuevo hito con la nominación al Grammy Award por el álbum colaborativo We Insist 2025! junto a la legendaria baterista y compositora Terri Lyne Carrington, confirmando a Dashiell como una artista imprescindible del presente y del futuro del jazz.

BAJO TIERRA by Bebop Club. – Pellegrini 2575 – TORRES DE MANANTIALES ENTRADAS POR PASSLINE O EN BOLETERÍA DE TORRES DE MANANTIALES (ALBERTI 453)

Más información en Instagram @bajotierra.mdp o al 223 542-2557

*Declarado de Interés Cultural por el EMTURyC

*Ganador de dos Estrella de Mar 2025

