Trabajadores de Casinos declararon la “emergencia salarial” y exigen respuestas urgentes al gobierno provincial

La Asociación de Empleados de Casinos Nacionales denunció incumplimientos paritarios, pérdida de poder adquisitivo y una grave crisis en IOMA. Reclaman medidas inmediatas para evitar que los trabajadores recurran al pluriempleo.

La Asociación de Empleados de Casinos Nacionales declaró formalmente la emergencia salarial para las y los trabajadores del sector, tras una reunión de su Comisión Directiva en la que evaluaron el deterioro económico que atraviesa la actividad y la falta de respuestas por parte del gobierno provincial.

Desde el gremio afirmaron que el ajuste, la recesión y la caída del poder adquisitivo golpean de lleno a los empleados de casinos, quienes además arrastran —según denunciaron— dos acuerdos paritarios incumplidos, la falta de convocatoria a la mesa técnica para avanzar en un Convenio Colectivo de Trabajo y la ausencia de avances en los trámites para el pase a planta permanente acordados para el 1° de octubre.

“Las y los trabajadores no podemos seguir sosteniendo nuestros hogares recurriendo al pluriempleo ni tolerar que la pérdida de ingresos desordene nuestras vidas”, señalaron desde la entidad sindical, al tiempo que remarcaron que fueron “prudentes” durante el proceso electoral y “tolerantes” con los tiempos legislativos que pidió el Ejecutivo bonaerense para 2026. Ahora —subrayaron— llegó el momento de que la Provincia brinde soluciones concretas.

Entre los reclamos reiterados, el sindicato volvió a exigir el pago doble de los domingos trabajados —como establece la normativa vigente—, la equiparación de categorías para jefes de control de valores y el reconocimiento de la tarea nocturna y la rotación horaria. También insistieron en que se valoren las particularidades de quienes trabajan en mesas, máquinas y cajas, y que se implemente de manera urgente el sistema de pagos con códigos QR para mejorar la recaudación y fortalecer la Caja de Empleados.

Otro punto central es la participación de los trabajadores en el desarrollo y la distribución de ganancias del juego online, una modalidad que crece en la Provincia y que, según el gremio, debería incluir a los empleados de casinos en su estructura operativa y económica.

A la situación salarial se suma lo que calificaron como una “grave crisis” en IOMA. Denunciaron demoras en autorizaciones, suspensión de prestaciones y un servicio deficitario que afecta especialmente a afiliados de Mar del Plata. Advirtieron, además, que la obra social mantiene “una deuda enorme” con los policonsultorios que el sindicato sostiene en Mar del Plata y Tigre, centros que hoy cubren servicios esenciales ante el colapso del sistema.

“El rumbo está claro y la planificación también. Este es un momento clave para que las autoridades provinciales comiencen a dar respuestas”, concluyó la Asociación de Empleados de Casinos, marcando el tono de un conflicto que, de no mediar soluciones, podría escalar en las próximas semanas.

