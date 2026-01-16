Tragedia en la Ruta 2: Un hombre de 39 años murió tras un vuelco en el kilómetro 386

Un fatal accidente vial conmocionó la tarde de este viernes en la Ruta Provincial 2. Un hombre de 39 años perdió la vida luego de que el vehículo en el que viajaba sufriera un vuelco a la altura del kilómetro 386.

El siniestro ocurrió alrededor de las 18 horas de hoy, en circunstancias que aún son objeto de investigación por parte de las autoridades competentes. Según las primeras informaciones recabadas en el lugar por el medio local Mi8, el hecho se trató de un vuelco que culminó trágicamente con la muerte del único implicado, cuya identidad no ha sido confirmada públicamente hasta el momento.

Inmediatamente tras el suceso, personal de rescate y efectivos policiales se movilizaron al kilómetro 386 para realizar las labores pertinentes. A pesar del rápido accionar de los servicios de emergencia, no se pudo salvar la vida del conductor.

Las causas que llevaron a que el vehículo perdiera el control y volcara permanecen bajo investigación. Peritos trabajan en la zona para determinar la dinámica exacta del accidente y esclarecer los motivos que desencadenaron esta nueva tragedia en la autovía que une la capital con la costa atlántica.

Fuente: Con informacion de Mi8

