Transmisión comunitaria: «Más que un retroceso, se necesita que la población tome consciencia»

Así lo manifestó el director de la Región Sanitaria VIII, Gastón Vargas, en una conferencia de prensa en la que brindó detalles de la situación que atraviesa General Pueyrredon respecto a la pandemia de coronavirus.

El titular de la Región Zanitaria VIII, Gastón Vargas, realizó una conferencia de prensa en la que destacó la importancia de las medidas de prevención para evitar que el número de casos siga en aumento en General Pueyrredon, y así evitar que se resienta el sistema sanitario.

«Estamos viendo que la metáfora de la mancha de aceite de la pandemia ha llegado a la Región VIII y donde, antes había casos esporádicos o ninguno, hoy van creciendo. No con el volumen y la dimensión que hay en General Pueyrredon, pero en 14 de los 16 municipios de la Región tenemos casos activos», comenzó el titular.

Respecto a la posibilidad de retroceder de fase por la cantidad de casos que se presentan en el distrito, resaltó que «es una cuestión que tiene que ver con las actividades y la circulación de gente, y con algunas disposiciones que el Ministerio de Salud de la provincia acuerda con los intendentes. Si uno tuviera que pararse en un lugar técnico, por el hecho que haya circulación comunitaria deberíamos retroceder de fase. Lo que se necesita, más que un retroceso, es que la población tome consciencia de que hay circulación viral y que ya no son en conglomerados o lugares específicos, donde uno se contagia».

«Hay que tener presente que el virus está en una farmacia, carnicería, banco, al tomar un colectivo. Hay que extremar las medidas preventivas porque tenemos la posibilidad de un contagio que antes no estaba. Estamos en un momento de alza de la curva», aclaró Vargas.

Gastón Vargas

Y volvió a remarcar que «la única medida efectiva es el aislamiento social o el distanciamiento en las actividades, el riesgo de contagio está en una reunión familiar, en la costa llena de gente o en un negocio donde no se respetan los protocolos. Lamentablemente estamos frente a una enfermedad que no tiene ni tratamiento específico ni vacuna, con lo cual el aislamiento, el distanciamiento y las medidas de prevención son lo único efectivo. No se trata de buscar culpables, el virus se trasmite de una manera que está descripta desde hace meses».

En relación al sistema sanitario de la Región, el director aseguró que «está dando respuestas, pero vemos que si el aumento en el número de casos sigue siendo sostenido y constante durante los próximos 15 días el escenario cambia sustancialmente. También debemos tener presente que hay una necesidad de saber cuántas camas hay y eso no es una medida que tengamos que valorar».

«El sistema sanitario también está expuesto a que tenga ´x´ cantidad de camas, que a veces no están funcionales porque el personal de salud también se contagia, lo cual implica un aislamiento, por lo que puede tener una cama con todos los requerimientos técnicos, pero sin el personal adecuado para operarla. Eso hace que se resienta», describió.

«Cualquier sistema puede colapsar. Ojalá no sea la realidad de Mar del Plata. En el AMBA están empezando a definir qué paciente ingresa a una cama de terapia y cuál no. Es algo absolutamente difícil y dolorosa del trabajador de la salud. Espero que no tengamos que pasar por ello», graficó el director de la Zona Sanitaria VIII.

Y en relación al aumento de casos, referenció que «hay una realidad que hace que el sistema esté en vías de verse más solicitado por la patología. Hubo una coincidencia no feliz que fue el pico de la curva con un hartazgo social de reclutamiento porque cuando más deberíamos estar más resguardados veo que más gente circula por la calle».

En consonancia con el Ministro de Salud, Vargas subrayó que «sabemos que estamos dando una batalla que vamos a perder. Hasta que no haya una vacuna, todas las medidas que implementemos nunca nos van a dejar satisfechos ni contener el 100%. Las medidas de aislamiento, lavado de manos, tapabocas, el menor contacto social, son las únicas medidas que hoy tenemos para evitar el contagios».

«Hay que tener en cuenta que dentro de un nosocomio la realidad es muy distinta al exterior, donde pareciera que no sucede nada. Afortunadamente en General Pueyrredon hay pacientes recuperados, por lo que hay que incentivar la donación de plasma, que viene dando muy buenos resultados en los pacientes», cerró el responsable de la Región.

Fuente: elmarplatense.com

Comentarios

comentarios