Tras 50 días de acampe los trabajadores de Caromar cobraron sus indemnizaciones

Luego de casi dos meses de medidas abordadas desde el Sindicato de Empleados de Comercio de Mar del Plata y Zona Atlántica (SECZA), los trabajadores de la empresa Caromar percibirán sus indemnizaciones correspondientes, poniendo fin a un conflicto con dicha empresa.

​Durante este período, los empleados de Caromar, junto al cuerpo de delegados y la comisión directiva del SECZA mantuvieron un acampe que superó los 50 días de duración, además de realizar múltiples gestiones y participar en diversas audiencias en el Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires. Tras varias instancias de negociación, y ante la reiterada negativa de la empresa de no querer pagar los haberes adeudados, como salario, aguinaldo e indemnizaciones, finalmente se logró destrabar el conflicto y alcanzar un acuerdo favorable para los trabajadores.

​Cabe destacar que, al inicio de la disputa, la empresa había interrumpido toda vía de comunicación y procedido al cambio de candados del establecimiento. A esto se sumó que sus dueños habían renunciado al directorio meses atrás, una situación que profundizó la incertidumbre y el perjuicio económico para las familias trabajadoras.

​Desde el Sindicato de Empleados de Comercio de Mar del Plata y Zona Atlántica que conduce Guillermo Bianchi, destacaron la relevancia de la organización, la unidad y la lucha colectiva como herramientas fundamentales para defender los derechos laborales y garantizar que los trabajadores reciban lo que por ley les corresponde.

Comentarios

comentarios