TRAS AGOTAR EL MOVISTAR ARENA: MDQ se posiciona como el destino bonaerense para disfrutar de Andrés Calamaro

Tras agotar su primera fecha en el Movistar Arena del 25 de mayo, la cita del viernes 15 de mayo en el Polideportivo Mar del Plata se posiciona entre los fans de “el Salmón” en la provincia de Buenos Aires, como la opción que nuclea un gran recital, a un paso del mar y con excelente gastronomía y hotelería para pasar ese fin de semana.

La venta por Allaccess para “el poli” comenzó a todo ritmo ayer miércoles a las 16, con tickets que arrancan en los $70 mil. Y es que Andrés y Mar del Plata tienen una historia que se remonta a los ´80 en el Teatro Radio City con Los Abuelos de la Nada, siguió con Los Rodríguez en los ´90 con shows en zona Constitución y se consolidó desde las giras de “Alta Suciedad” y “Honestidad Brutal”, con las que llegó al Polideportivo en 1998/99, y nunca más se fue.

Hoy, de la mano de Minella Stadium y DalePlay, llegará a su hogar musical junto al mar que ha recibido acondicionamientos que elevarán la experiencia, tanto para el artista como para sus seguidores, mientras recorrerán canciones fundamentales de su carrera y piezas que forman parte del imaginario cultural argentino. Las entradas están en venta por https://www.allaccess.com.ar/event/andres-calamaro-en-mar-del-plata-

Andrés Calamaro presenta Como Cantor, su nueva gira, en la que el legendario músico explora una dimensión más esencial y profunda de su obra. Acompañado por su impecable banda en vivo, desplegará un repertorio especialmente concebido como hilo conductor de una experiencia intensa y emotiva, capaz de atravesar al público con su potencia y sensibilidad.

⁠Calamaro vive esta gira como un ritual y un cumplimiento del destino. Fiel a su estilo desde hace muchos años, el consagrado trovador asume esta nueva etapa valorando lo que perdió y lo que aún permanece con un show memorable y emocionante.

Comentarios

comentarios