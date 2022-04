Tras las idas y vueltas, el Kun Agüero confirmó que no irá al Mundial de Qatar junto al plantel

El ex delantero Sergio «Kun» Agüero confirmó hoy que, tras las idas y vueltas y pese a la intención del presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio «Chiqui» Tapia, no irá al Mundial de Qatar 2022 junto a la delegación de la Selección argentina.

«Hablé con Chiqui y fui claro. La idea mía es venir a disfrutar, como hincha. Tengo buena relación con todo el mundo, pero no me veo estando con el cuerpo técnico y con los chicos en el día a día. Me llevo muy bien con mis compañeros y quiero seguir de esta manera. Es un rol diferente lo que piden y no estoy para hacer eso», manifestó Agüero en declaraciones a ESPN.

En cuanto a su vínculo actual con el fútbol, señaló: «La realidad es que estoy pensando en otra cosa, por eso quizá dejé de lado mirar partidos. Estoy metido con mi equipo de E-Sports, hago lo que me gusta y lo que me entretiene muchísimo. Extrañar se extraña, pero la realidad es que ya lo asumí. Estuve muchos años al alto nivel y la vida pasa por poder disfrutarla».

Y agregó: «Ahora tengo un par de chequeos en unos meses. Ya empecé a entrenar, un poco de gimnasio. Lo que me dice el médico es que empiece de a poco, adaptándome. Después, a hacer unos chequeos más profundos, y a partir de ahí evaluar lo que puedo hacer, como jugar al padel, tenis, golf…».

Por otra parte, el «Kun» se mostró feliz porque su amigo Lionel Messi «está muy contento con la Selección»: «La Copa América fue el título que estábamos esperando, pero sobre todo él, dio un plus de alegría a todos. Se sacó ese peso que tenía de tantos años de querer ganar algo con Argentina. Se nota en la cancha, la alegría, la gente… Disfruta mucho más», cerró.

FUENTE: NA

