Tras sufrir vandalismo, deciden no continuar con el homenaje a los caídos en Malvinas en Mar del Plata

La Fundación No me olvides decidió no continuar con el Espacio Memorial para recordar y homenajear a los héroes caídos en la Guerra de Malvinas, tras sufrir diversos actos de vandalismo y “violencia”.

La intención era que este Memorial respetara la diagramación del Cementerio de Darwin, ubicado en las

Islas Malvinas, pero con el rasgo distintivo de tener plantas en lugar de cruces, para representar la vida y tener una mirada ecológica, y que además de constituirse en un nuevo sitio de homenaje también incluía el reciclado de materiales en parte de su construcción y un proyecto pedagógico, para estimular la concientización de la Causa Malvinas en los jóvenes: El proyecto se denominó “Sembrando Memoria”.

“Luego de pasar por las comisiones municipales correspondientes y con todos los requerimientos solicitados aprobados, se comenzó la construcción en un predio del Barrio Costa Azul, con el acuerdo de la Sociedad de Fomento. Los avances en la concreción del proyecto se fueron logrando a través de donaciones de instituciones, empresas, vecinos y familiares de caídos, sin ningún tipo de costo para el municipio. Mientras se desarrolló la obra, fue fiscalizada por las autoridades correspondientes. Nunca hubo objeciones”, relataron desde la Fundación.

Y agregaron: “Pero a partir del progreso de la obra, comenzamos a sufrir señales graduales de disconformidad por parte de algunos vecinos, que llegaron a las agresiones verbales casi cotidianas hacia los miembros de esta fundación que iban a trabajar en el predio. Esos actos violentos escalaron a niveles que ponían en riesgo la integridad física no solo de los miembros de nuestra institución, sino también de quienes trabajaban en la obra. Ante esta situación, nuestra conducta siempre fue acorde a los principios que rigen a la Fundación No me olvides, por lo que en ningún momento se respondió a los agravios ni se incurrió en actos equiparables a los que sufrieron nuestros miembros”.

Al mismo tiempo, aseveraron que siempre se mostraron “abiertos al diálogo”. “La escalada de violencia fue creciendo. A los insultos se sumaron robos y actos de vandalismo: a la sustracción de la bomba de agua que había sido donada se sumó el robo de cables trifásicos y pintadas con leyendas en la cruz de mampostería que era parte de la estructura. Al mismo tiempo, el hostigamiento continuaba por otras vías, molestando inclusive a las empresas e instituciones que colaboraban generosamente con este proyecto”, sostuvieron.

“Tratamos de seguir a pesar de las intimidaciones. Entre otros avances, se plantó la enredadera que debía cubrir de verde la cruz principal, y mientras se esperaba su natural desarrollo, se revistió la estructura con césped sintético. Esa misma noche la cruz fue incendiada, y pocos días después, derribada.

A todo esto, se ha dado una disputa entre vecinos que están a favor del Espacio Memorial y los violentos (que son minoría), pero que ha alterado la vida barrial.

Ante todo lo expuesto, la Fundación No me olvides decide no continuar con la construcción del Espacio Memorial “Sembrando Memoria” en el Barrio Costa Azul”, completaron.

Y argumentaron en el comunicado: “Entendemos que esta decisión es la adecuada, en vistas que la esencia de nuestra institución es proponer una cultura de paz, a través del diálogo y la no violencia. Por otra parte, realizada oportunamente la presentación ante la justicia, se avanzará hasta las últimas consecuencias en la búsqueda de quienes llevaron adelante las acciones de robos y destrucción en el predio”.

“Asimismo, comunicamos que el proyecto “Sembrando Memoria” no se detiene, si bien se interrumpe la obra iniciada en el Barrio Costa Azul de Mar del Plata, el propósito de continuar honrando a nuestros caídos, idea motivadora de la creación de esta fundación, se seguirá impulsando junto a nuestros colaboradores, en tareas constructivas, colectivas y pedagógicas como hasta ahora llevamos a cabo. Agradecemos a quienes confiaron en nosotros y colaboraron en este hermoso proyecto, sabemos que entenderán las circunstancias nos llevan a tomar esta decisión”, concluyeron.

