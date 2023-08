UCIP rechaza el bono a trabajadores: “Lo decidió el Estado, pero con el bolsillo de los empresarios”

Blas Taladrid, presidente de la Unión del Comercio, la Industria y la Producción (Ucip), no se anduvo con vueltas cuando Mi8 le preguntó por el bono de $60 mil que anunció Sergio Massa para los trabajadores del sector privado: “Nuestra posición es la del Came: es un bono que tiene que reverse, porque no se analizó en una paritaria, sino que fue una decisión que tomó el Estado con el bolsillo de los empresarios”.

“Si bien no rechazamos la medida -aclaró enseguida- porque sabemos que siempre se vuelca en consumo, sí estamos en contra del modo en que se decidió, se difundió y se pretende implementar: al sector privado le obligan a hacerse cargo de una decisión que no tomó, pero de la que tampoco se le consultó, Ese es el quid de la cuestión”, disparó el dirigente, que aseguró que “hubiese sido distinto si hubiesen hecho esto como con el ATP de pandemia, donde el Estado se hizo cargo de sus propias medidas”.

“Este modo de aplicar el bono es una imposición”, razonó Taladrid, que advirtió que hay comercios, emprendimientos y hasta empresarios que “no es seguro que puedan afrontar este costo”. “Se toma una medida para todos por igual, sin consultar y sin tener en cuenta que la realidad de las empresas en este contexto es muy diversa y no todas pueden lo mismo. Hay quienes están atravesando problemas serios”, aseguró el referente.

Por último, Taladrid lamentó los anuncios en torno a la aplicación de multas para empresarios que no paguen. “Nos parece que hay muchas situaciones que no fueron contempladas. Por ejemplo, qué pasa si un empleado se niega a recibir el bono porque quiere seguir comprando dólares, siendo que si lo percibe no puede. ¿Eso es un problema para el empresario? ¿para el empleado? Como éstas, hay muchas otras cosas que hay que conversar y conocer antes de imponer multas”, consideró el Presidente de Ucip.

FUENTE: Canal 8 Mar del Plata

