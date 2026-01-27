ÚLTIMAS ENTRADAS PARA EL SHOW DON OSVALDO EN MAR DEL PLATA

Don Osvaldo se encuentra realizando una gran gira que tiene como objetivo la presentación de su más reciente material en formato DVD, titulado Zona Liberada, donde se muestran grandes momentos de la carrera de la banda en diferentes escenarios de nuestro país. Entre sus presentaciones en este año se destacan los 4 estadios en el Club Atlético All Boys de la Ciudad de Buenos Aires; 2 en el mes de marzo y otras 2 en septiembre, ante un total de 80.000 espectadores, además de presentarse por primera vez en las ciudades de Catamarca, Formosa y Ushuaia; mientras que en el exterior realizaron su visita anual a Uruguay, su tercer paso por España y su regreso a Paraguay.