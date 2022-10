UN CIERRE CON DERROTA Y TRES DEBUTS PARA CÍRCULO

Se terminó el año para Círculo Deportivo en el Federal A. El «papero» consiguió su objetivo primario de mantener la categoría y, en las últimas fechas, le dio lugar a proyectos del club en el equipo principal. Por eso, más allá del 0-1 ante Estudiantes en San Luis, queda la satisfacción de haber visto en cancha a varios juveniles, tres de los cuales tuvieron su estreno en la tercera categoría del fútbol argentino. Será tiempo de balances y pensar a futuro, de cara a la temporada 2023 de la principal división de los certámenes organizados por el Consejo Federal.

Círculo ya había conseguido el objetivo de la permanencia y no jugaba por nada. Estudiantes ya está clasificado al Reducido, pero necesitaba un triunfo para mejorar la posición y buscar un lugar en la Copa Argentina. Y se notó esa diferencia en el primer tiempo, con un equipo más tranquilo y otro que lo afrontó metido, que fue empujado por su gente y que lo superó desde el arranque. Incluso, pudo ponerse en ventaja con dos ocasiones muy claras: la primera fue doble, apenas comenzado, cuando Matías Ruiz Sosa recibió un centro atrás, definió desde el borde del área chica, la pelota la sacó Motroni en la línea, el rebote le volvió a quedar al «10» que pateó nuevamente y Nieto, con lo justo, despejó para que un defensor la termine mandando al córner. Minutos más tarde, Roselli falló y Casa se fue mano a mano con Nieto, el arquero lo esperó hasta último momento, el delantero la quiso poner por debajo de las piernas y el «1» sacó al córner.

Más allá de esas jugadas, había superioridad en el juego, hasta que Círculo pareció acomodarse y avisó con una corrida solitaria de Enriquez, que hizo la individual y definió a las manos del arquero, y una buena jugada colectiva que empezó el goleador por derecha, se juntaron Verón y Ramírez por izquierda y el centro atrás le terminó quedando a Avallay en el borde del área que remató apenas alto. Era el mejor momento del «Papero» que parecía que se acomodaba, y a los 31′ llegó el mazazo. Un pelotazo largo para Casa que le ganó en velocidad a Motroni, llegó al fondo y tocó al medio para la llegada de Medina que sólo tuvo que empujar. El gol lo sintió el equipo de Straccia que terminó sin hacer pie en esa etapa, Medina acertó al palo luego de un despeje de Nieto con los puños y el local terminó con la sensación de que la ventaja era corta.

A la vuelta del vestuario, Straccia dejó a Roselli e hizo debutar a Joaquín García. La postura cambió, Estudiantes ya no tuvo la misma intensidad y Cículo se paró un poco más adelante, casi lastima con un centro que bajó Sain y por poco no alcanzó a conectar Enriquez. El local no llegaba, pero con un pelotazo largo puso a Casa de cara a Nieto, aunque el remate mordido se perdió por el segundo palo. El entrenador rosarino también le dio la oportunidad a Branco Ripoll, que ingresó por Verón para la última media hora. El partido estaba aburrido porque al Papero le costaba mucho llegar y el local estaba cómodo con la ventaja. Igual, tuvo un mano a mano con Leonori que tapó Nieto y una doble posibilidad de Ruiz Sosa, como en la etapa inicial, que no pudo aprovechar. El trámite no se modificó, los de Straccia siguieron sin poder tener claridad, mientras que el equipo de Arzubialde encontró opciones con espacios para definir la historia pero no las pudo concretar.

Fue triunfo 1 a 0 de Estudiantes y cierre de temporada para Círculo. Con el objetivo cumplido, con la permanencia en la categoría una temporada más y con juveniles en cancha (cerraron García, Ripoll, Filippini y Nivollet), para continuar adelante con un proyecto que da sus frutos y, además, tiene a la Primera y Quinta División, en etapas decisivas de los torneos de la Liga Marplatense de Fútbol.

Síntesis

Estudiantes (San Luis) (1): Marcos Abrahin; Matías Acuña, Ezequiel Filipetto, Imanol González y Cristian Gorgerino; Santiago Briñone, Agustín Stancatto y Facundo Hang; Matías Ruiz Sosa; Maximiliano Casa y Diego Medina. DT: Héctor Arzubialde.

Cambios: ST 0′ Juan Caviglia y Brayan Sosa por Gorgerino y Stancatto, 17′ Julián Leonori por Casa y 32′ Lautaro Ruiz Martínez por Medina, y 33′ Ulises Ojeda por Ruiz Sosa.

Círculo Deportivo (0): Sebastián Nieto; Nahuel Roselli, Juan Motroni, Cristian Sain y Gonzalo Ramírez; Alejandro Avallay, Néstor García, Ezequiel Straccia y Lucas Verón; Nahuel Luna e Imanol Enriquez. DT: Marcelo Straccia.

Cambios: ST 0′ Joaquín García por Roselli, 14′ Branco Ripoll por Verón y 43′ Santiago Filippini y Gerónimo Nivollet por Motroni y Straccia.

Goles: PT 31′ Medina (E).

Árbitro: Luis Martínez, de San Rafael.

Estadio: «El Coliseo», de San Luis.

Comentarios

comentarios