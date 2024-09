Un pueblo de 300 habitantes celebra en septiembre a la mujer del campo

El 15 de septiembre se celebrará en el pueblo rural Crotto la vida de las mujeres rurales con la IX Fiesta de la Mujer Campesina. Habrá comidas típicas, juegos para toda la familia, desfile de mujeres a caballo, música y baile.

Las calles, las casas y la gente de esta localidad perteneciente al partido de Tapalqué se preparan para la novena edición de esta fiesta que se hará en la plaza central, alrededor de la estatua dedicada a las homenajeadas. Como parte de la celebración se entregarán reconocimientos a a damas con una destacada trayectoria en la comunidad crottense. Además habrá una gran variedad de actividades para disfrutar durante todo el día.

A partir de las 11, las calles entrarán en movimiento con un gran desfile de mujeres a caballo mientras toda la familia podrá participar de diversos juegos en una kermesse. No pueden faltar los artesanos que presentarán todas sus creaciones locales y los emprendedores gastronómicos van a cocinar durante todo el día. Habrá empanadas de cordero cortada a cuchillo, empanadas criollas, sanguchitos de bondiola, cordero y lechón asado, y a la tarde las clásicas tortas fritas.

A partir de las 16:30 se entregarán los reconocimientos y habrá un cierre musical de la mano de Analía López, Paola Rojas y Javier Navarro, la Escuela de Danzas Nativas Argentinas, Saúl Venturini y Alejandro Bellendier.

Para que los turistas no se pierdan nada, prepararon visitas guiadas al Museo Comunitario y a los típicos almacenes del pueblo. Y quienes quieran hacer noche, tienen disponibles dos hospedajes, uno de ellos el tradicional Noche Nublada (porque no tiene ninguna estrella).

La Fiesta está dentro del proyecto institucional de la escuela local, como una forma de crear una fuerte vinculación escuela – comunidad. La Directora de Turismo de Tapalqué, Lala Baciocco comentó que “Crotto está a un paso de ser declarado Pueblo Turístico por parte de la Provincia de Buenos Aires, y esta fiesta y la escuela secundaria tienen un rol fundamental en este camino. El pueblo es una localidad pujante y con enorme potencial como pueblo turístico y en ese marco, esta Fiesta de la Mujer Campesina además de poner en valor a la mujer rural, es una idea impulsada por los y las jóvenes de la comunidad, desde la escuela secundaria. Esperamos que mucha gente venga a visitarnos en estos días y disfruten también de nuestras Termas Tapalqué, ubicadas muy cerca de la ciudad y el pueblo”.

Fuente: Weekend

Comentarios

comentarios