Un sector de los gastronómicos advirtió que mañana abrirá sus locales

Pese a que este lunes la Comisión de Reactivación Económica no se puso de acuerdo para recomendar flexibilizaciones en la fase 3, un sector de gastronómicos advirtió que abrirá igual sus locales.

“Algunos van a abrir y otros no, es una decisión de desesperación. Nos pueden decir de la municipalidad que no se puede abrir, algunos podrán acatar y otros no porque el hecho de no trabajar 7 meses es insostenible”, comentaron.

En Mar del Plata los casos de coronavirus no disminuyen y cada vez son más los activos. Asimismo, desde el sector de salud vienen manifestando la saturación del sistema debido al aumento de ocupación de las camas de terapia intensiva con pacientes covid.

Fuente: mardelplata.telefe.com

