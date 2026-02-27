Un temporal voló el techo de la Primaria 26 y aún no lo arreglaron: proponen dar clases en una cocina

Desde el Consejo Escolar manifiestan que ya está asignada la empresa que se hará cargo de la refacción, pero todavía no comenzó y el ciclo lectivo empieza el martes. «Yo voy a mandar a mi hija al colegio cuando esté en condiciones», dijo una madre a Mi8.

La Escuela Primaria municipal Nº 26, que sufrió la voladura de parte de su techo en un temporal que azotó a Mar del Plata a mediados de diciembre del año pasado, se encuentra en medio de un conflicto entre los padres y las autoridades del colegio y del Consejo Escolar. A pocos días del arranque de las clases, las obras no comenzaron y los directivos propusieron que los alumnos de 4º, 5º y 6º año, en ambos turnos, inicien el ciclo lectivo en la cocina del establecimiento o en otros espacios.

La tormenta que voló parte del techo de la Primaria Nº 26, ubicada en avenida Jacinto Peralta Ramos y Ayolas, ocurrió el 18 de diciembre del año pasado. María, madre de una alumna de sexto año, dijo que cuatro aulas quedaron al descubierto y que ayer, en una reunión mantenida con maestras y secretarias, les comunicaron que las opciones que se manejan para que sus hijos empiecen el año escolar son la cocina del colegio, la Sociedad de Fomento Peralta Ramos Oeste que está enfrente o un club ubicado a siete cuadras de distancia.

«No queremos que vayan a tener clase a una cocina. O pretenden poner a todos en dos aulas, no sabemos cómo van a hacer. No tienen aulas para empezar. Tuvieron todo el verano para hacerlo y no hicieron nada. Ayer nos comentaron que no tenían un lugar físico para dar de clases, y que quieren juntar los cursos. Serían 45 alumnos y dos maestras en un mismo lugar», expresó.

Escuela Primaria Nº 26.

María y el resto de los padres se niegan a que sus hijos cursen en la cocina o en otro edificio que no sea el de la Primaria Nº 26. «Dije que no, porque yo a mi hija la mando a la escuela. Me dicen que la tengo que mandar al colegio, y yo lo voy a hacer cuando esté en condiciones«, agregó.

El resto de los padres también está de acuerdo con esta postura y quieren saber en qué condiciones sería el dictado de clases. Este viernes tendrán una nueva reunión con las autoridades. «Vamos a ver adónde los van a meter a nuestros hijos. Según lo que observemos diremos si aceptamos o no. Es una irresponsabilidad lo del Consejo Escolar», cerró.

La respuesta del Consejo Escolar

Desde el Consejo Escolar explicaron que la empresa que llevará a cabo la obra de los arreglos en el techos ya está contratada y que las refacciones no demandarán mucho tiempo.

«Es una obra grande, cuesta alrededor de $20 millones. La emergencia la hicimos en el momento del temporal, que eran pequeños arreglos. Las clases van a iniciar. Cuando alguna escuela tiene este tipo de situaciones, a veces rotan las aulas o van a otros espacios», declaró a Mi8 la presidenta del Consejo Escolar de General Pueyrredon, Celeste González Bracciale.

La funcionaria remarcó que la empresa ya está asignada y «está para comenzar» a trabajar. «A veces tienen que hacer algunas cuestiones administrativas, como contratar seguros. El proceso de contratación, y sobre todo en el receso, es un poco más complejo porque las escuelas están cerradas y requiere visitas de obras. Entre que hay que coordinar y que el personal está de vacaciones, entonces puede haber una demora. Pero ya hay empresa designada y el plazo de obra no es tan largo», explicó.

Celeste González Bracciale.

González Bracciale manifestó que se dispondrá de la cocina de la Primaria Nº 26 para dar clases a los alumnos de 4º, 5º y 6º año. «Es un espacio que nosotros arreglamos hace no tanto, y la idea es que los alumnos puedan empezar y no pierdan días de clases«, agregó.

Sin embargo, aclaró que si los directivos del establecimiento «deciden que hay un espacio mejor», desde el Consejo Escolar no lo ven con malos ojos.

