Una familia necesitó más de $300 mil para alimentarse en junio en Mar del Plata y Batán

Según el relevamiento mensual que realiza el Instituto de Investigación Social Económica y Política Ciudadana (ISEPCi) en más de 100 comercios de cercanía de los barrios populares del Mar del Plata y Batán, una familia de dos personas adultas y dos niños/as, para adquirir la Canasta Básica de Alimentos (CBA) requirió en el mes de junio de $322.209, representando un incremento del 4,01% respecto del valor de esa misma canasta en el mes de mayo.

Según el relevamiento mensual de los 57 productos de la Canasta Básica de Alimentos (CBA) que realiza el Isepci en negocios de cercanía de los barrios populares de Mar del Plata y Batan, en junio pasado los precios de los alimentos aumentaron 4,01%.

Después de mayo en que hubo menores aumentos de los alimentos, los incrementos volvieron a sentirse en junio en los comercios de cercanía de General Pueyrredon, detectándose un incremento de la Canasta Básica de Alimentos mucho mayor a la informada por el INDEC para el mes de junio (+1,6%).

Inestabilidad en los comercios

Estos números, indican desde el Isepci, expresa un recorrido de inestabilidad que no encuentra equilibrio en el importe de los alimentos básicos en los comercios de cercanía. El valor de la CBA para una familia de dos adultos y dos hijos/as pequeños/as, en junio alcanzó los $322.209 contra $167.313 de noviembre pasado. En los siete meses de gestión Milei, la CBA aumentó un 92,6%.

En junio, los productos de carnicería marcaron el ritmo de los mayores aumentos: subieron 6,8%. Los de almacén aumentaron 2,8% y el rubro de verdulería 3%.

El director local del Isepci, Rodrigo Blanco, informó: “Si bien en los últimos meses los incrementos de precios en los productos indispensables para la vida cotidiana, han bajado de los dos dígitos mensuales en los primeros meses a un dígito, lo cierto es que los aumentos siguen corriendo por delante de las subas en las remuneraciones como el salario y la jubilación mínimas, los sueldos en empleos informales, las asignaciones sociales“.

“La persistencia del ajuste en los gastos del estado para darle continuidad al ‘equilibrio fiscal irrenunciable’ auguran meses de continuidad de la recesión, con las consecuencias de aumento del desempleo y caída generalizada de las ventas. Lo vemos cotidianamente en los barrios con el cierre de comercios de cercanía, se trata de familias que ya no pueden sostener el pago del alquiler del local y los servicios, ante la baja sostenida del consumo. Por este camino que el gobierno afirma una y otra vez que no se va apartar, las perspectivas no son de re dinamización de la actividad económica, y mucho menos de recuperación del poder adquisitivo de los trabajadores y las clases medias”, concluyó.

Fuente: MI8

