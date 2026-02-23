Una miramarense en Drácula: La Resurrección

MICA MUJICA SE PREPARA PARA CONQUISTAR BUENOS AIRES CON EL NUEVO MUSICAL DE PEPE CIBRIÁN

La cantante y compositora miramarense radicada en Mar del Plata formará parte del elenco de Drácula: La Resurrección, una superproducción que se estrenará en abril junto al Circo Rodas.

Mica Mujica se encuentra ensayando en Buenos Aires para integrar el elenco de Drácula: La Resurrección, la nueva y esperada creación de Pepe Cibrián, en coproducción con el reconocido Circo Rodas. El musical, que se estrenará en abril, promete convertirse en uno de los grandes acontecimientos teatrales del año.

Con una puesta en escena a gran escala, Drácula: La Resurrección fusionará teatro musical, elementos circenses, impactantes coreografías y una cuidada estética visual. La música original estará a cargo de Pablo Flores Torres, mientras que la coreografía llevará la firma de Matías Ramos, conformando un equipo creativo de primer nivel.

Mica Mujica, cantante y compositora oriunda de Miramar y radicada en Mar del Plata, fue seleccionada para formar parte del elenco luego de intensas jornadas de audiciones. Su incorporación marca un nuevo hito en su carrera artística, consolidando su proyección en la escena nacional.

Actualmente, la artista se encuentra abocada a los ensayos de esta ambiciosa producción, que combina la tradición del musical argentino con una mirada renovada y contemporánea sobre el mítico personaje de Drácula.

Para seguir de cerca su recorrido artístico y las novedades del estreno, pueden encontrarla en Instagram como @mica.mujica.

