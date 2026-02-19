Una multitudinaria marcha, en Mar del Plata, coronó el paro general en rechazo a la reforma laboral

Al paro general que comenzó esta medianoche y que durante la jornada mostró una significativa caída de la actividad comercial e industrial, en particular por la ausencia de colectivos del transporte público de pasajeros, le siguió una ruidosa y nutrida movilización por las calles céntricas de la ciudad, siempre bajo la consigna “No a la reforma laboral”.

La movilización coincidió con el desarrollo en el Congreso de la Nación del debate del proyecto que busca modificar la actual normativa laboral y en coincidencia también con otra marcha en Capital Federal en la que se generaron incidentes de magnitud, todo en un marco de muy amplio operativo policial.

Emprendieron el recorrido desde la Plaza Rocha y por Avenida Luro avanzaron hasta el monumento al general José de San Martín, en la intersección con calle Mitre. La columna, que abundó en bombos y banderas, se extendió a lo largo de 300 metros, lo que de alguna manera expone la buena concurrencia que logró esta convocatoria gremial.

A metros del palacio municipal tendrá un punto de encuentro final, donde se realizará un acto con algunos discursos que volverán a denunciar al gobierno por el recorte de derechos de los trabajadores y una legislación en construcción que, entienden, no contribuirá a generar más empleo.

Entre los organizadores había enorme satisfacción por la respuesta lograda no solo en la adhesión de los distintos gremios, más allá de la central obrera en la que están enrolados, sino también por el acatamiento de trabajadores que acompañaron la convocatoria y se sumaron a esta modalidad de protesta para expresar rechazo a un eventual amplio de las leyes laborales.

Fuente: Ahora Mar del PLata

