Una semana de paro en la UNMDP: docentes y nodocentes concentran este lunes frente al Rectorado

Este lunes a las 10.30, Adum y Apu realizarán una conferencia de prensa. Exigen aumento salarial y cumplimiento de la ley de financiamiento universitario

Los trabajadoras docentes y nodocentes de la Universidad Nacional de Mar del Plata inician este lunes una semana de paro para exigir el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario.

Desde Adum y Apu convocaron a una concentración frente al Rectorado, en San Luis y 25 de Mayo, este lunes 16 de marzo a las 10.30.

En ese marco, se realizará una conferencia de prensa para brindar detalles de la profundización del plan de lucha por el deterioro salarial y en repudio al desfinanciamiento de la educación, por parte del Gobierno Nacional.

Entre otras cosas, con esta medida, que podría replicarse en las semanas que siguen, se busca visibilizar la crítica situación que atraviesa el sistema universitario y las condiciones laborales de quienes sostienen diariamente el funcionamiento de la Universidad Pública.

“Después de haber conquistado una Ley de Financiamiento apoyada por millones de personas en las calles y aprobada por el Congreso Nacional, hoy nuevamente la Universidad no está en condiciones normales de funcionamiento porque el Gobierno todavía no cumplió ninguno de los artículos de la ley”, advirtió la secretaria general de Adum, Abigail Araujo.

En ese sentido, remarcó que la situación salarial se agravó en el último año: «Desconocen la deuda salarial acumulada con los y las trabajadoras. Hoy tenemos la mitad del poder adquisitivo que teníamos en 2023. De ese 55% de pérdida, sólo quieren pagar 12 puntos y en cuotas”, cuestionó y agregó que el 30% de la docencia gana $6.250 la hora y no tiene aumento salarial hace un año.

Por su parte, Victoria Schadwill, secretaria general de APU, declaró: «Solicitamos la urgente implementación de la Ley de Financiamiento universitario, la situación es muy acuciante. Por eso convocamos a las puertas del Rectorado junto a los docentes a manifestarnos y explicar por qué estamos parando. Seguimos trabajando en conjunto por un objetivo común. Queremos las universidades abiertas y con los estudiantes adentro, pero para eso debe haber un presupuesto acorde».

En ese marco, desde ambos gremios adelantaron que el plan de lucha continuará con nuevas acciones si el Gobierno no cambia de actitud: “La bronca es muy grande y vamos a un plan de lucha que no solo contempla esta semana de paro, sino también una nueva Marcha Federal Universitaria para exigir la plena ejecución de la Ley de Financiamiento Universitario”.

Fuente: loquepasa.net

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