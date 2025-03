Uocra advierte que crece el trabajo en negro «en las obras chicas”

El dirigente César Trujillo dijo que notan «mucho trabajo en negro», especialmente en las obras pequeñas. Esperan que se reactiven los grandes proyectos.

Las últimas veces que Mi8 habló con César Trujillo, el dirigente de la Uocra aseguraba que la actividad, a contramano de otros sectores, andaba muy bien, con niveles de empleabilidad “muy interesantes”.

Sin embargo, este jueves, las declaraciones del secretario general del gremio de la construcción no fueron tan tan optimistas. Según Trujillo, la actividad está “amesetada” y con “mucho trabajo en negro en las pequeñas obras”.

“No vamos a decir que estamos mal, estamos bien, pero notamos que la actividad está amesetada, como en un stand by. Cuando no hay obras privadas grandes, que son las que dan estabilidad, se nota mucho la diferencia”, aseveró el dirigente.

A decir de Trujillo, ante el aumento del valor del metro cuadrado, muchas empresas “piensan dos veces si ponerse a construir”. “Y nosotros lo notamos, porque al retraerse la inversión, se retrae nuestro trabajo. Eso es lo que está pasando ahora”, explicó, aunque no quiso sonar derrotista y dijo que “el año recién está arrancando y hay que ver cómo sigue”.

Por otro lado, el dirigente de la construcción reconoció que están “con un grave problema con el trabajo no registrado en las pequeñas obras”. “La mitad de las personas que laburan están en negro. Nosotros vamos a hacer inspecciones con Nación, vamos y hablamos con los trabajadores y con los contratistas, pero no logramos revertir esa situación”, lamentó.

Según dijo, en muchos casos, “la no registración responde a la necesidad de los laburantes de tener un mango más y de los contratistas, de ahorrarse las cargas”. “Pero hablamos de que no tienen ART, que no perciben aportes, que no cuentan sus vacaciones. Son trabajadores sin derechos”, deslizó y reconoció que esta situación, sobre todo, se hizo notar este último año.

Uocra estima que en la delegación Mar del Plata hay unas 20 mil personas empleadas en la construcción.

Fuente: Mi8

