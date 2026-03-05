UPD: el Municipio realizará operativos en la vía pública y reforzará controles para evitar fiestas clandestinas

En ese sentido, se habilitará una línea de comunicación en el 2233 406177, para que vecinos y padres puedan brindar información en caso de tener conocimiento sobre encuentros no autorizados.

En el marco del denominado Último Primer Día (UPD), la Municipalidad de General Pueyrredon -a través de la Secretaría de Seguridad- informó que implementará un operativo en la vía pública antes del ingreso a las instituciones educativas (especialmente en sectores como Parque San Martín, Plaza España y el corredor costero) y de control a los encuentros que se organizan en ámbitos privados.

Según explicó el secretario de Seguridad Rodrigo Goncalvez, inicialmente estos festejos se realizaban en hogares o espacios particulares con acompañamiento familiar. “No obstante, hemos visto un cambio de conducta sustancial. En algunos casos se pretende realizar encuentros masivos con más de 20 instituciones y más de 600 personas. Ahí ya estamos pasando un límite que el Estado no va a permitir”, sostuvo.

En ese sentido, el funcionario fue contundente: “No vamos a permitir la realización de fiestas clandestinas, en ningún contexto”.

Además, remarcó que tampoco se habilitarán eventos en lugares que no cuenten con la autorización correspondiente. “No se va a permitir que se lleven adelante encuentros en espacios que no estén habilitados y que no tengan las condiciones apropiadas- como ambulancias y medidas de seguridad- para este tipo de eventos”, señaló Goncalvez.

Por ese motivo, desde el Municipio se trabajará de manera preventiva, ya que existen lugares identificados donde podrían intentar realizarse estas fiestas. Durante la madrugada se llevarán adelante inspecciones y controles para evitar su concreción.

Paralelamente, se habilitará una línea de comunicación en el 2233 406177, para que vecinos y padres puedan brindar información en caso de tener conocimiento sobre la organización de estos encuentros.

Comentarios

comentarios