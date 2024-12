UTHGRA acordó un plus de temporada de hasta $1.200.000 para los gastronómicos y hoteleros

«Es un merecido reconocimiento, acorde al esfuerzo de los trabajadores durante este año tan difícil», dijo el secretario general, Pablo Santín, durante una conferencia en el Centro Recreativo, que abrió sus puertas renovado. Se abonará en cuatro cuotas, y es el plus más alto de la historia.

Los trabajadores y las trabajadoras de la hotelería y la gastronomía percibirán el plus de temporada más alto de la historia. Pablo Santín, secretario general de UTHGRA Mar del Plata, anunció este lunes que este año el plus será de hasta $1.200.000, según la categoría, cifra que «supera ampliamente la inflación, es acorde al esfuerzo de todo el año».

El secretario general encabezó una conferencia de prensa en el Centro Recreativo del sindicato. El lugar abrió sus puertas completamente renovado y equipado, con entrada gratuita para afiliados, afiliadas y sus familias. El espacio ubicado en Cura Brochero y la Costa cuenta con pileta climatizada, parrillas, quinchos, talleres de arte, deportes, juegos y clases para toda la familia. Allí, además, volverá a funcionar la colonia de verano.

En detalle, trabajadores y trabajadoras de la hotelería y la gastronomía percibirán un plus de temporada que, en las categorías más bajas, será de $600.000, en las categorías medias rondará los $800.000 y en las más altas alcanzará los $1.200.000.

Este monto inédito se dividirá en partes iguales durante los meses de verano, abonándose en diciembre, enero, febrero y marzo.

«Para nosotros es una alegría muy grande, en esta época donde todas son pálidas, anunciar que esta temporada los trabajadores y trabajadoras hoteleros y gastronómicos tendrán un plus de hasta 1.200.000 pesos según la categoría. Nos complace anunciar esto y darle una alegría a nuestros compañeros después del año tan difícil que hemos tenido», declaró Santín.

Vale destacar que, al igual que el año pasado, gracias a la gestión de UTHGRA Mar del Plata, el plus de temporada también será percibido de manera proporcional por los trabajadores temporales. Además, incluye a trabajadoras con licencia por maternidad.

Respecto a las expectativas en la gastronomía y la hotelería para la temporada de verano, el secretario general sostuvo que «aún hay incertidumbre» y que las reservas están en niveles inferiores a los esperados.

«Todos sabemos que la temporada pasada no fue la mejor. Luego tuvimos un invierno que fue bastante planchado, con un turismo muy moderado, las reservas no fueron las mejores y el consumo fue moderado. El último fin de semana largo la actividad repuntó, pero ahora en la segunda quincena de diciembre las reservas vienen bajas, no superan el 15%, pero siempre tenemos expectativas de que muchos vengan sobre la hora. Lo último que se pierde es la esperanza de que podamos tener una buena temporada y que todos tengan trabajo como realmente queremos», proyectó el secretario general de UTHGRA Mar del Plata.

