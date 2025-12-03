UTHGRA anunció un plus de temporada de hasta $1.500.000 para los gastronómicos y hoteleros

«Es un reconocimiento más que merecido, acorde al gran esfuerzo de los trabajadores durante este año tan complejo», dijo el secretario general de UTHGRA Mar del Plata, Pablo Santín, durante una conferencia en el renovado Centro Recreativo. El acuerdo ya está homologado. «Esperamos tener una temporada con mucho trabajo», sostuvo.



Los trabajadores y las trabajadoras de la hotelería y la gastronomía percibirán en el verano 2026 un plus de temporada histórico. El secretario general de UTHGRA Mar del Plata, Pablo Santín, informó hoy que este año el plus será de hasta $1.500.000, según la categoría, cifra que es «acorde al gran esfuerzo de todo el año”.

El dirigente encabezó este miércoles un desayuno informativo y una conferencia de prensa en el Centro Recreativo del sindicato, ubicado en Cura Brochero y la Costa.

Santín precisó que el plus de temporada, en las categorías más bajas, será de $757.000, mientras que en las categorías más altas alcanzará la cifra de $1.505.988.

Este monto inédito se dividirá en partes iguales durante los meses de verano, abonándose en diciembre, enero, febrero y marzo.

El secretario general apuntó que el plus de temporada fue firmado hace dos años, «ya está homologado» y «es un derecho adquirido que tienen los trabajadores».

«Nos complace anunciar esto y darle una alegría a nuestros compañeros después del año tan difícil que hemos tenido. Es más que un incentivo para la temporada: es un merecido reconocimiento al gran trabajo de todo el año», manifestó durante la conferencia.

Vale destacar que, gracias a la gestión de UTHGRA Mar del Plata, el plus de temporada también será percibido de manera completa por los trabajadores temporales. Además, incluye a trabajadoras con licencia por maternidad.

El anuncio, por cierto, se realizó en el Centro Recreativo del sindicato, en Cura Brochero y la Costa.

El lugar reabrió sus puertas completamente renovado y equipado, con entrada gratuita para afiliados, afiliadas y sus familias durante todo el verano.

En el marco de las obras realizadas en los últimos meses, se sumó una segunda pileta climatizada, junto a los espacios verdes, las canchas para hacer deportes, las parrillas, los quinchos y los vestuarios en excelentes condiciones. Allí, además, volverá a funcionar la Colonia de Verano de las familias hoteleras y gastronómicas.

En ese sentido, el próximo domingo 21 de diciembre se realizará una actividad especial para inaugurar la nueva piscina climatizada, que será exclusiva para la Colonia de Verano. Ese día se vivirá una jornada que se celebrará junto a toda la familias hoteleras y gastronómicas.

Por último, Pablo Santín señaló que «en un año duro, donde se vive una crisis económica que impacta en múltiples sectores, somos un sindicato que administra con absoluta responsabilidad y eficiencia los recursos de los trabajadores» y que, además, «seguimos apostando a invertir en beneficios concretos para nuestros compañeros y compañeras», completó.

