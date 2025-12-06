UTHGRA firmó importante convenio con Hard Rock Café y celebra 85 nuevos puestos de trabajo en Mar del Plata

El secretario general de UTHGRA Mar del Plata, Pablo Santín, firmó un convenio de colaboración y relaciones laborales con Hard Rock Café, que abrirá este domingo en Güemes y Avellaneda. El acuerdo incluye capacitación para el personal y garantiza trabajo registrado para al menos 85 trabajadores y trabajadoras, con proyección a seguir ampliándose.

La llegada de Hard Rock Café a Mar del Plata fue anunciada meses atrás y generó gran expectativa. A horas de la inauguración oficial, prevista para este domingo por la tarde en la esquina de Güemes y Avellaneda, desde UTHGRA Mar del Plata destacaron la generación de al menos 85 nuevos puestos de trabajo registrados en la ciudad, con proyección a seguir ampliándose.

El anuncio se formalizó tras la firma de un convenio de colaboración y relaciones laborales entre UTHGRA Mar del Plata y la empresa, dentro del marco del Convenio Colectivo 389/04.

El secretario general, Pablo Santín, destacó la importancia de este paso para Mar del plata y «para toda la familia hotelera y gastronómica».

“Es un alegría poder anunciar la firma de este acuerdo con Hard Rock Café en Mar del Plata, un paso fundamental para seguir impulsando el trabajo registrado y el crecimiento de nuestra actividad”, expresó el secretario general y remarcó que el objetivo principal es seguir generando empleo genuino.

El convenio también incluye un programa de formación profesional destinado a la capacitación del personal, en pos de «seguir fortaleciendo habilidades y generando nuevas oportunidades de desarrollo”, indicó el dirigente.

“Celebramos la llegada de Hard Rock Café a Mar del Plata antes de la temporada y sobre todo la incorporación de 85 nuevos trabajadores y trabajadoras que se suman a esta prestigiosa firma de sello internacional. Y este convenio en particular representa un importante avance para Mar del Plata y un orgullo para toda la familia hotelera y gastronómica, que crece gracias al trabajo constante”, completó Pablo Santín.

Comentarios

comentarios