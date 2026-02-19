UTHGRA Mar del Plata: “El paro en la gastronomía tiene un acatamiento contundente»

El secretario general, Pablo Santín, aseguró que el paro general se hace sentir en los establecimientos, donde «los trabajadores dijeron basta». Delegados recorren locales tras graves denuncias: «No vamos a permitir aprietes ni amenazas»

En el marco de la jornada de paro general convocado por la CGT a nivel nacional, la conducción de UTHGRA Mar del Plata confirmó que el nivel de acatamiento es “altísimo” y que en muchos establecimientos la actividad se vio reducida o directamente paralizada en rechazo a la reforma laboral.

El secretario general, Pablo Santín, remarcó la respuesta de los trabajadores y trabajadoras del sector: “Hoy los compañeros y compañeras dijeron basta. El acatamiento es muy alto y eso demuestra el rechazo que hay a una reforma que sólo apunta a quitar derechos”.

Durante las primeras horas de este jueves, el cuerpo de delegados y el equipo de Gremales salió a recorrer las calles e inspeccionar distintos locales gastronómicos. Según explicaron desde el gremio, en el día de ayer recibieron varias denuncias de trabajadores que aseguraban haber sido presionados para no adherirse a la medida, bajo amenazas de perder su puesto de trabajo.

“Vamos a estar en la calle, cuidando a cada compañero y compañera. No vamos a permitir aprietes ni amenazas”, agregó Santín.

Desde UTHGRA Mar del Plata también advirtieron que la discusión de fondo no es nueva. «Hace años venimos dando pelea contra la informalidad que una parte del sector intenta sostener. Muchas veces se disfrazan reformas laborales que en realidad son retrocesos encubiertos, que sólo buscan vulnerar derechos y abaratar costos a costa del trabajador», analizó el secretario general.

En ese sentido, Santín afirmó: “Algunos empresarios inescrupulosos se frotan las manos esperando reformas que perjudiquen aún más a los trabajadores, sin entender que somos nosotros quienes sacamos las empresas adelante”.

La conducción de UTHGRA Mar del Plata ratificó su rechazo rotundo a la reforma laboral y aseguró que seguirá en la calle, acompañando a los trabajadores gastronómicos y defendiendo cada puesto de trabajo. “El trabajo no se toca. Los derechos se defienden”, remarcaron.

Finalmente, desde UTHGRA informaron que ante cualquier intento de obligar a trabajadores o trabajadoras a no adherirse al paro, pueden realizar la denuncia de manera inmediata comunicándose con el área de Gremiales a los teléfonos 223 581-6702, 223 589-1539 o 223 624-3576, donde recibirán asesoramiento y acompañamiento para garantizar el respeto al derecho constitucional a huelga.

