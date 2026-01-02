Vecinos de Plaza Peralta Ramos visibilizan un bache con ironía

Con inscripciones irónicas, reclaman obras ante el deterioro vial y la falta de respuestas municipales

En diálogo con «Pasen y Vean», programa que se transmite de 9 a 13 horas por LU9 Radio Mar del Plata, charlamos con Andrés, vecino del barrio Plaza Peralta Ramos, respecto a un profundo bache que desde hace años afecta la circulación y motivó una protesta vecinal cargada de humor e indignación.

La escena no pasa desapercibida: en plena calle, un pozo de gran tamaño fue bautizado por los vecinos como «Cráter Guille Montenegro», con una inscripción más pequeña al lado que reza «Neme». La intervención, tan sarcástica como elocuente, busca visibilizar una situación que -según relatan- lleva años sin solución y representa un riesgo permanente para autos, motos y bicicletas.

«Hace más de 20 años que vivo acá y cada vez el barrio está peor. Es una desidia de parte de la intendencia y a nadie le importa nada», expresó Andrés, quien explicó que la idea surgió luego de ver una protesta similar en Necochea que logró respuestas oficiales. «Llegamos a este extremo porque nadie da respuesta de nada», resumió.

Reclamo por abandono y falta de mantenimiento

El problema no se limita al bache. Según el vecino, el sector presenta pastizales altos, luminarias tapadas por árboles y hasta un palo de luz con riesgo de caída, señalizado provisoriamente por Defensa Civil hace dos meses. «Vinieron, pusieron una cinta y no aparecieron más», contó. En ese marco, se preguntó: «Cobran impuestos para la nafta y para arreglar los pozos, ¿dónde va la plata?».

Desde el móvil, Claudio Laar remarcó que ya hubo personas que cayeron en bicicleta o moto y advirtió que «hasta que no pase una desgracia, nadie va a hacer nada», sumando además el impacto del deterioro urbano en la inseguridad del barrio.

Andrés también apuntó al costo que implica circular en estas condiciones: «La VTV está casi 100 lucas y esto te rompe el tren delantero cada cinco minutos». Y agregó una reflexión política: «Si a vos te votaron, tenés que terminar el mandato por respeto a la gente».

Humor como forma de denuncia

La cronista Katy aportó más testimonios desde el lugar y señaló que el pozo no se ve a la distancia, lo que provoca maniobras peligrosas. Incluso relató que a un vecino «le llevaron el auto con la grúa por tratar de esquivarlo». «Usan el sarcasmo y la ironía para visibilizarlo», explicó.

La protesta funciona así como un faro de denuncia: ante la oscuridad de la falta de respuestas oficiales, los vecinos apelan al ingenio para iluminar un problema cotidiano que pone en riesgo su seguridad. «Lo fundamental es arreglar esto porque es un peligro para la gente. La ciudad la tenemos que disfrutar y nos tenemos que involucrar porque es nuestra», concluyó Andrés.

Mientras tanto, el «cráter» sigue allí, recordando que detrás del humor hay enojo, cansancio y un reclamo concreto: calles seguras y un Estado presente.

Fuente: LU9

