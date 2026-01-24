Verano 2026: Intenso movimiento hacia la Costa Atlántica en el cuarto sábado de enero

Entre las 8 y las 9 de la mañana, más de 2100 vehículos por hora circularon por el peaje de Samborombón, reflejando un flujo constante de turistas que buscan aprovechar el penúltimo fin de semana del mes.

Las rutas que conectan la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con los principales balnearios bonaerenses registraron esta mañana un caudal de tránsito elevado, propio del recambio turístico y de quienes viajan por el fin de semana.

Según los datos suministrados por la concesionaria AUBASA, el punto de mayor concentración fue la Autovía 2. En el peaje de Samborombón, se contabilizaron 2.184 vehículos en sentido hacia la costa, frente a los 558 que regresaban hacia CABA. Más adelante, en el peaje de Maipú, el registro fue de 628 autos hacia el sur y 284 en dirección a la Capital Federal.

Por su parte, la Ruta 11 también mostró un movimiento significativo. En el peaje de La Huella, el flujo alcanzó los 1.821 vehículos por hora con destino a las localidades balnearias, mientras que 902 circulaban en sentido contrario.

A pesar del volumen de autos, las autoridades informaron que el tránsito se mantiene constante. Se recomienda a los conductores circular con luces bajas encendidas, respetar las velocidades máximas y utilizar el cinturón de seguridad en todo momento.

Pronóstico: Sábado de playa y cuidados extremos

Quienes viajan se encontrarán con un escenario meteorológico desafiante. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por temperaturas extremas. En Mar del Plata, la máxima podría escalar hasta los 38.7°C, mientras que en Villa Gesell y Pinamar el termómetro oscilará entre los 28°C y 31°C, con vientos del noreste que traerán algo de alivio a la zona costera.

Recomendaciones para el viajero

Ante este panorama de tráfico y calor, las autoridades de seguridad vial y salud sugieren:

En la ruta: Mantener la ventilación del vehículo, hidratarse con agua fresca (evitar bebidas azucaradas) y realizar paradas técnicas si el cansancio se hace presente debido al calor.

En la playa: Evitar la exposición al sol entre las 10 y las 16 horas, utilizar protector solar de amplio espectro y prestar especial atención a niños y personas mayores frente a la ola de calor.

Comentarios

comentarios