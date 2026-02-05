Viene Di María: Aldosivi comunicó cómo será la venta de entradas

El choque con Rosario Central se jugará el sábado a las 17 horas en el Minella

Se dio a conocer el cronograma y los lugares de venta de entradas para el partido de Aldosivi y Rosario Central a jugarse el sábado a las 17 horas en el estadio José María Minella.

El choque corresponde a la cuarta fecha de la Zona A en el Torneo Apertura y será sin público visitante más allá de los esfuerzos de la dirigencia marplatense.

El partido, en el que Aldosivi buscará su primera victoria después de dos empates y una derrota, tendrá masiva presencia de hinchas del “Tiburón”, y también se espera por una buena concurrencia de amantes del fútbol ya que en el rival estará el campeón del mundo Ángel Di María.

En cuanto al expendio de localidades, en Tienda Tiburón (Olavarría 2967) será jueves y viernes de 10 a 20 horas y sábado de 10 a 15. En el predio, jueves y viernes de 10 a 18 horas y en la Shell Don Felix (Constitución y la costa), el viernes de 10 a 20 y el sábado de 10 a 14 horas. Además se venderán entradas en la YPF Batán (Ruta 88, km 12.5), el viernes de 10 a 20 horas y el sábado de 10 a 13.

En cuanto a los precios, la Popular costará $40.000, la Platea $50.000, los jubilado abonarán $20.000 y los menores $10.000. Ademas, el club emitió un recordatorio importante para socios: los pagos online a través del portal de socios (socios.aldosivi.com) y los pagos presenciales en las oficinas deben realizarse con al menos 24 horas de anticipación al partido. El día del partido no se cobrarán cuotas sociales.

Fuente: Ahora Mar del Plata

Comentarios

comentarios