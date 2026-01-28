Villa Mitre ofrece una amplia cartelera cultural y recreativa durante febrero

La agenda incluye muestras permanentes y temporarias, ciclos de charlas sobre barrios de la ciudad y propuestas teatrales inmersivas, entre otras opciones.

El Ente Municipal de Turismo y Cultura (EMTURyC) informa la programación del Archivo Museo Histórico Municipal Roberto T. Barili, Villa Mitre, durante febrero. El establecimiento, ubicado en Lamadrid 3870, mantiene sus puertas abiertas para la atención al público de lunes a viernes de 9 a 16, mientras que los sábados y domingos el horario es de 16 a 20. Es importante remarcar que los martes la entrada es libre y gratuita.

Respecto a las fechas especiales por feriados, el 10 de febrero el Museo recibirá visitantes de 10 a 16 con entrada gratuita. El 16 de febrero el horario será de 14 a 19, y el 17 de febrero se podrá ingresar de 10 a 16, también con acceso libre y gratuito. La entrada general tiene un valor de $3.900, mientras que para estudiantes y jubilados el costo es de $2.900.

Muestras temporarias y permanentes

Dentro de las exhibiciones, se destaca la muestra permanente «Mar del Plata en fotos y postales» (1914-1932), que propone un recorrido por el crecimiento urbano, la arquitectura y los usos y costumbres de la villa balnearia. Asimismo, se encuentran disponibles las muestras temporarias «Trajes de época, usos y costumbres 1910/1950» y «A 47 años de la primera estrella», una exposición sobre Mar del Plata como subsede del Mundial ‘78 que incluye material de la fototeca y objetos de coleccionistas.

«Memoria de los barrios»

Por otro lado, la Asociación de Amigos del Archivo Histórico Municipal organiza el ciclo de charlas «Historias de la Mar del Plata Soñada: Memoria de los barrios». Los encuentros se realizan todos los martes a las 10 con entrada libre y gratuita. El cronograma para este mes inicia el 3 de febrero con «El barrio de Güemes» a cargo de Silvia Cecchi ; continúa el 10 de febrero con Lucas Noriega y «Descubriendo Santa Celina»; el 17 de febrero el Mg. Nicolás Luis Fabiani disertará sobre el paisaje urbano ; y finaliza el 24 de febrero con el Dr. Eduardo Longhi y la charla «La gran ilusión: Bosque Alegre».

La oferta cultural incluye la experiencia teatral inmersiva “El futuro es patrimonio”, que se desarrolla todos los lunes de enero con funciones a las 21.30 y 23. Esta obra invita al público a recorrer las salas de Villa Mitre explorando la identidad marplatense y la memoria colectiva. El valor de la entrada general es de $25.000, y $21.000 para jubilados, estudiantes y residentes.

Finalmente, para el público infantil de 9 a 14 años, continúa la propuesta «Batata en Villa Mitre», de martes a domingo entre las 16 y la medianoche, y los lunes de 16 a 19.30. La actividad consiste en estaciones de juegos de construcción, arte y movimiento distribuidas en el parque del museo. El valor de la entrada para esta actividad es de $20.000.

