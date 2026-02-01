Villa Victoria presenta su variada agenda cultural para febrero

La programación incluye exposiciones permanentes, ciclos musicales y presentaciones literarias. La agenda incluye desde tributos de rock y teatro infantil hasta ópera, talleres formativos y la presencia de importantes escritores.

El Ente Municipal de Turismo y Cultura (EMTURyC) informa la agenda de febrero del Centro Cultural Victoria Ocampo – Villa Victoria, ubicado en Matheu 1851. Este espacio municipal permanecerá abierto de lunes a domingos de 16 a 19. El valor de la entrada general es de $3900, mientras que para residentes, jubilados y estudiantes, $2900. Cabe destacar que el pago de las entradas se realiza únicamente en efectivo.

Muestras y visitas

El público podrá visitar la muestra permanente “Victoria, sus pasos por nuestra ciudad”, un recorrido fotográfico y literario por el legado de Victoria Ocampo. También estarán disponibles las muestras temporarias: “Derivas”, una propuesta colectiva de siete artistas; y “La forma de la oscilación”, que explora la naturaleza humana a través de diversas prácticas artísticas.

Por su parte, también se presentará la muestra temporaria “Derivas”, donde siete artistas brindarán una mirada que siguen una corriente. Distintas etapas y ensambles que se cruzan en un mismo horizonte. Una silueta, la flora, un barco, una línea azul. Las derivas de otros mares. Todo llega a la orilla, como si el tiempo y el azar hubieran pautado una cita.

Por último, la muestra “La Forma de la Oscilación”, donde las obras se acomodan en el espacio entrelazadas por un diálogo entre lo íntimo y lo común, la fragilidad y el sostén, el afecto y la memoria. Integrantes: Abi Quintero, Adriana Carambia, Ale Recosta, Brenda Frank, Constanza Scelfo, Irene Navarro Frasson, Luxa Roldán, Saro Quartino y Vicente De Stéfano.

Programación de espectáculos

Las actividades en los jardines y salas de la Villa se desarrollarán bajo el siguiente cronograma:

* Domingo 1: A las 20 -y dentro del ciclo “Traiga su Manta y Escuche”- se presentará un Homenaje a Charly García, a cargo del grupo “Va a Estar Todo Bien”. Entrada general $12000, residentes, jubilados y estudiantes, $9000.

* Lunes 2, 9 y 16 de febrero: A las 19 llegará “Con el Fuego en las Manos: De Brujas a Empoderadas”. Creada y dirigida por María Carreras. Entrada general $20000, para residentes, jubilados y estudiantes, $15000. A las 21, “Vidas Paralelas, El Mundo de Victoria Ocampo”, protagonizado por Sandra Maddonni. Entrada general $20000, residentes, jubilados y estudiantes, $15000

* Martes 3, 10, 17 y 24 de febrero: A las 20 será el turno de “La Cacharro Banda”, un viaje musical para toda la familia. Entrada general $15000, residentes, jubilados y estudiantes, $12000.

* Miércoles 4: A las 19 se presentará Gabriela Exilart, en el marco del Festival Penguin Libros. Entrada libre y gratuita. A las 22 llegará Experiencia Kaia, Teatro Sensorial a oscuras. Entrada general $20000, mientras que para residentes, jubilados y estudiantes, $15000. Repite el 11, 18 y 25 de febrero.

* Jueves 5: A las 20 Panal Reggae presenta “Tango Reggae Session”. Entrada general $13000, mientras que para residentes, jubilados y estudiantes, $10000.

* Viernes 6: A las 21 Attitude presenta su “Tributo a los Guns”. Entrada general $20000, mientras que para residentes, jubilados y estudiantes, $15000.

* Sábado 7: A las 21 “Soy Sofía” vuelve con un show renovado y en formato banda. Entrada general $14000, residentes, jubilados y estudiantes, $10500.

* Domingo 8: A las 20 -y en el marco del ciclo “Traiga su Manta y Escuche” será el turno del folklore de Pancho Figueroa. Entrada general $15000. Residentes, jubilados y estudiantes, $12000.

* Martes 10: A las 17 Pablo Sirvén presentará su libro “Operación Sallustro”. Entrada libre y gratuita.

* Miércoles 11: A las 19 llega “Ópera Bis, Lírica y Humor”, Canzonettas italianas y romanzas españolas con Santiago (Baritono) y María José Dulin. Entrada general $20000. Residentes, jubilados y estudiantes, $15000.

* Jueves 12: A las 20.30, “El Baile de las Máscaras, una Noche Inesperada”. El espectador no podrá distinguir que es fantasía y que es realidad. Entrada general $15000, mientras que para residentes, jubilados y estudiantes, $12000.

* Viernes 13: A las 17 Pablo Sirvén presentará su libro “Operación Sallustro”. Entrada libre y gratuita. A las 21 llega “El Cuarto Soda”, tributo a Soda Stéreo. Entrada general $20000. Residentes, jubilados y estudiantes, $15000.

* Sábado 14: A las 20, se presentará la Orquesta Cumbia Grande. Entrada general $28000. Residentes, jubilados y estudiantes, $23000.

* Domingo 15: A las 20 -y en el marco del ciclo “Traiga su Manta y Escuche” será el turno de Rebeca Flores. Entrada general $10000. Residentes, jubilados y estudiantes, $7500.

* Miércoles 18 y 25 de febrero: A las 19 se presentará la obra infantil “Otro Mundo, donde el Amor es Posible”. Entrada general $15000, mientras que para residentes, jubilados y estudiantes, $12000.

* Jueves 19: A las 21 se presentará Joaquín del Mundo. Entrada general $25000. Residentes, jubilados y estudiantes, $19000.

* Viernes 20: A las 21 será el turno de Fede Moura y su “Tributo a Virus”. Entrada general $20000. Residentes, jubilados y estudiantes, $15000.

* Sábado 21: A las 19 se podrá disfrutar le Experiencia Vuelos. Gastronomía, música electrónica y marcas locales y nacionales. Entradas: @vuelos.prod.

* Domingo 22: A las 20.30 -y en el marco del ciclo “Traiga su Manta y Escuche” se presentarán Juan Carlos Baglietto y Lito Vitales. Entrada general $60000. Residentes, jubilados y estudiantes, $45000.

* Jueves 26: A las 20 será el turno de “Serenata Lírica”, ópera italiana con orquesta en vivo. Entrada general $20000. Residentes, jubilados y estudiantes, $15000.

* Viernes 27: A las 19 llegará “Con el Fuego en las Manos: De Brujas a Empoderadas”. Creada y dirigida por María Carreras. Entrada general $20000, para residentes, jubilados y estudiantes, $15000.

* Sábado 28 de febrero y domingo 1 de marzo: A partir de las 16 se desarrollará la octava edición del Foro de las Colectividades, con shows en vivo, stands gastronómicos y culturales. Entrada general $6000. Residentes, jubilados y estudiantes, $4500.

