Violenta entradera en Mar del Plata: delincuentes desfiguraron a un octogenario que fue rescatado por los vecinos

Una violenta entradera ocurrida este lunes por la tarde en el barrio Acantilados dejó a una pareja de octogenarios herida y en estado de conmoción. El hecho se registró alrededor de las 18 en Calle 24 y 495, a media cuadra de la arteria principal del barrio, en la zona sur de Mar del Plata.

Según relataron testigos, «cinco o seis delincuentes que se movilizaban en un Polo Tracker gris» irrumpieron en la vivienda y atacaron brutalmente a la pareja. El hombre fue desfigurado a golpes y la mujer también resultó golpeada. En medio del asalto, los gritos desesperados de las víctimas alertaron a los vecinos, que se acercaron para asistirlos y lograron disuadir a los delincuentes. Antes de escapar, los ladrones gritaron para que nadie se acercara, pero no hubo amenazas posteriores.

Ambos adultos mayores recibieron asistencia médica y permanecen en recuperación física y en reposo, luego del fuerte trauma vivido.

«No hay seguridad, somos un barrio olvidado»

La secuencia generó una fuerte conmoción en Acantilados, donde los vecinos aseguran que este tipo de hechos lamentablemente se volvió parte de la vida cotidiana.

«Esto es algo cotidiano, lamentablemente. No hay seguridad, somos uno de los tantos barrios olvidados. Ni siquiera es zona liberada: directamente no existimos», expresó un residente de la zona.

Otra vecina, indignada por la situación, apuntó contra la gestión municipal:

«Uno escucha a Montenegro decir por los medios que controló la seguridad, y acá nunca pasó nada. Y eso que hoy no hubo tormenta: entonces pudo entrar la ambulancia. Si no, no entra ni el camión de residuos durante semanas».

La preocupación se multiplica entre los habitantes de Acantilados y, si bien todavía no lo discutieron formalmente, no descartan organizar una protesta en los próximos días.

Fuente: LU 9 Radio Mar del Plata

