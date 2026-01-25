Visitas a la Fragata Libertad: turistas y marplatenses disfrutando del imponente buque

El circuito de visitas se completa con stands informativos, donde personal naval brinda detalles sobre las distintas especialidades y áreas de la Institución

Las jornadas de Puertas Abiertas en la Base Naval Mar del Plata continúan desarrollándose con una masiva concurrencia de público de todas las edades, consolidándose como una de las propuestas más convocantes de esta temporada en “La Feliz”.

Hasta el jueves, de 17 a 21 horas y con entrada gratis, residentes y turistas tendrán la oportunidad de conocer de cerca uno de los símbolos representativos de la Institución, la Fragata ARA “Libertad”, que desde el sábado ha recibido a miles de visitantes y se presenta como uno de los principales atractivos.

A lo largo de cada jornada, guiado por sus tripulantes, un numeroso público recorre la cubierta principal del emblemático Buque Escuela de la Armada Argentina, interiorizarse sobre su misión como Embajadora de la Argentina en los mares del mundo, conocer sus características y aspectos de la vida a bordo durante los Viajes de Instrucción de los Guardiamarinas en comisión, quienes realizan en ella su etapa final de formación profesional, generando de esta forma un contacto directo y cercano con la comunidad.

En paralelo, el patrullero oceánico ARA “Bouchard”, dependiente de la División Patrullado Marítimo, recibe a una gran cantidad de visitantes interesados en conocer sus capacidades operativas y su rol en el control y vigilancia de los espacios marítimos argentinos.

Durante las jornadas, autoridades del gobierno del Partido de General Pueyrredón, junto a personalidades destacadas del ámbito institucional, social y cultural de la ciudad, recorrieron las unidades y los distintos espacios dispuestos en la Base Naval, interiorizándose sobre las actividades que desarrolla la Armada Argentina.

El circuito de visitas se completa con stands informativos, donde personal naval brinda detalles sobre las distintas especialidades y áreas de la Institución, despertando un marcado interés entre jóvenes y familias. Asimismo, la presencia de la Banda de Música del Área Naval Atlántica ameniza las jornadas con presentaciones que aportan un marco festivo y familiar.

Uno de los aspectos más valorados por el público es la predisposición del personal militar, que interactúa de manera permanente con los visitantes, responde consultas y comparte momentos con la comunidad, posando para fotografías y generando un clima de cercanía y cordialidad.

“La atención es excelente, se nota el compromiso y la vocación de servicio del personal. Nos sacamos fotos y nos explicaron todo con mucha paciencia”, comentó Andrea, vecina de Mar del Plata.

La Banda de Música del Área Naval Atlántica se presentó en las jornadas de Puertas Abiertas de la Base Naval Mar del Plata.



Te esperamos hasta el jueves 29, de 17 a 21, con ingreso libre y gratuito.



📍Pto N° 7, Boulevard Marítimo Patricio Peralta Ramos s/n, esq INIDEP.⚓🇦🇷 pic.twitter.com/nzKB6gpOUX — Armada Argentina (@Armada_Arg) January 23, 2026

En tanto, una familia proveniente de la provincia de Córdoba destacó la experiencia vivida: “Vinimos de vacaciones y nos encontramos con esta propuesta. A los chicos les encantó recorrer los barcos y hablar con los marinos. Es una actividad educativa y muy bien organizada”, señalaron.

Pablo, de Santiago del Estero, relató que el viernes por la noche vio las luces de la fragata, averiguó si podía visitarla y al otro día no dudó y se hizo presente pese a que horas antes se había presentado un temporal en la zona. “Fue increíble, no sabía que iba a poder conocer a la fragata. Siempre la había visto por televisión, pero nunca creí que iba a poder estar en ella, poder pisar sus cubiertas y hablar con los marinos”, expresó emocionado.

De esta manera, las jornadas de puertas abiertas continúan desarrollándose con gran éxito en pleno período estival, fortaleciendo el vínculo entre la Armada Argentina y la comunidad, y permitiendo que marplatenses y turistas conozcan de primera mano el quehacer diario de la Institución.

Hasta el jueves 29 de enero, en el horario de 17:00 a 21:00, el público podrá ingresar, con entrada libre y gratuita, accediendo por el Puesto N° 7, ubicado en el Boulevard Marítimo Patricio Peralta Ramos s/n, esquina INIDEP.

