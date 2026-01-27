Voraz incendio en Colón y Perú: se incendió un taller mecánico, la ferretería Argenfer y afectó a una vivienda

Un incendio de enormes proporciones se desató durante la madrugada de este martes en la intersección de Colón y Perú, donde las llamas se iniciaron en un taller mecánico y rápidamente se propagaron, tomando por completo una reconocida ferretería de grandes dimensiones, Argenfer, y afectando además a una vivienda lindera.

El siniestro comenzó alrededor de las 2 de la mañana. En la otra esquina del lugar funciona una estación de servicio que, según indicaron las autoridades, estuvo seriamente comprometida en los primeros minutos del incendio, aunque finalmente las llamas no llegaron a alcanzarla.

El jefe de Defensa Civil, Alfredo Rodríguez, calificó el hecho como “una tragedia” y explicó la magnitud del operativo desplegado:

“Fue a las 2 de la mañana. Nos hablaban de un incendio de magnitud y las primeras imágenes comprometían la estación de servicio. Se movió todo el nivel siniestral”, señaló.

De acuerdo a lo informado, el fuego se inició en un taller mecánico, donde se incendiaron varios vehículos. Luego las llamas avanzaron hacia el techo del lugar y se extendieron hacia la ferretería, que contaba con una gran cantidad de material combustible. “Es lindero a la ferretería, encontró todo el material combustible y también afectó a una casa vecina”, detalló Rodríguez.

Como consecuencia del operativo y la tensión generada por el incendio, el SAME debió realizar tres atenciones médicas: una mujer mayor que se descompensó, un bombero que sufrió quemaduras en una mano y un joven que presentó una baja de presión.

Las autoridades indicaron que se evacuó a toda la manzana por prevención y que, con el correr de las horas, los vecinos comenzaron a regresar a sus hogares. Sin embargo, se informó que la zona permanece sin servicio de gas ni de energía eléctrica.

En cuanto al tránsito, Colón permanecerá cortada durante la mañana desde Tierra del Fuego hasta Perú, mientras que México estará interrumpida entre Brown y Bolívar. Además, los equipos de emergencia continuaban con las tareas de enfriamiento, un proceso que demandará al menos tres horas más.

En la ferretería Argenfer trabajaban alrededor de 20 personas, y al momento se evalúan los importantes daños materiales provocados por el incendio. Las causas que originaron el siniestro aún se encuentran bajo investigación.

