Voraz incendio en una casa del barrio Libertad: «Perdimos todo y hoy vamos a dormir en el auto»

Un voraz incendio se produjo el pasado viernes en una casa del barrio Libertad y las víctimas perdieron todo. «Nos quedamos con lo puesto», aseguró César, dueño de la propiedad.

El hecho se registró esta madrugada en Juan A Peña y 222, por causas que son materia de investigación. «Mi tío vio el humo y alertó a los bomberos, pero perdimos todo. Mi esposa, mi hijo y yo nos quedamos literalmente con lo puesto», contó.

«Hay que volver a empezar, vamos a dormir en el auto, no nos queda otra. La casa sola no la puedo dejar, lo poco que quedó capaz que no lo puedo tener. Estamos con lo puesto. Vivimos con mi familia, mi mujer, mi hijo y el perro», aseguró.

«Nuestra mascota logró salvarse, y eso nos reconforta en medio de esta situación», reveló la víctima del incendio.

En el lugar debió trabajar dos dotaciones de bomberos, una del cuartel Caisamar y otra del Monolito. Ahora, la familia necesita volver a recuperarse y pidió donaciones.

«Todo lo que venga bienvenido sea para nosotros y el vecino. No queremos plata, lo que puedan, materiales, ropa, para poder andar. Pueden comunicarse al número 2235678753», completó.

FUENTE: Ahora Mar del Plata

