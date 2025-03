¿Vuelve la lluvia? Cómo estará el clima este lunes 17 de marzo en Mar del Plata

Durante el día las condiciones serán ideales, con 25º C de temperatura máxima, pero a la noche se pronostican precipitaciones

Pasó un fin de semana con muy buen clima en Mar del Plata, y se espera que también así sea este lunes 17 de marzo, pero el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronostica precipitaciones.

Durante el día, el cielo estará parcialmente nublado, con una mínima probabilidad de lluvias por la mañana (0 a 10%). Sin embargo, por la noche se esperan tormentas aisladas, con 10 a 40% de probabilidad de precipitaciones.

La temperatura llegará a una máxima de 25º C a la tarde. A la mañana harán 18º C, mientras que a la noche bajará a 20º C.

Por último, el viento soplará durante toda la jornada del noroeste. Primero lo hará a 13-22 kilómetros por hora y al anochecer bajará su intensidad a 7-12 km/h.

Fuente: Mi8

