Vuelven las tormentas a Mar del Plata: emitieron un alerta amarillo

Casi toda la provincia de Buenos Aires está incluida en la advertencia. Además, se esperan intensas ráfagas de viento y podría caer granizo

El Servicio Meteorológico Nacional emitió este domingo por la tarde una alerta amarilla por tormentas que afectará a Mar del Plata y a gran parte del territorio bonaerense durante la noche del lunes.

La advertencia se centra en la llegada de tormentas de variada intensidad, con potencial para ser localmente fuertes, lo que requiere máxima atención por parte de los residentes.

Este pronóstico marca un cambio drástico respecto a las condiciones primaverales del domingo, anticipando un inicio de semana con complicaciones meteorológicas.

El organismo oficial detalló que las tormentas vendrán acompañadas de fenómenos severos que deben ser monitoreados de cerca. Se prevé una abundante caída de agua en cortos períodos de tiempo, lo que podría generar anegamientos temporales en zonas bajas. Además, se esperan intensas ráfagas de viento que, en puntos específicos, podrían alcanzar localmente los 70 kilómetros por hora, sumándose a una actividad eléctrica frecuente y la posibilidad ocasional de caída de granizo.

El SMN estima que los valores de precipitación acumulada se situarán entre los 15 y 45 milímetros, aunque no descartan que estos valores puedan ser superados de manera puntual en algunas localidades afectadas por los núcleos más intensos.

Ante este panorama, las autoridades han emitido una serie de recomendaciones fundamentales para minimizar riesgos. Se insta a la población a no sacar la basura hasta que pase el alerta y a retirar cualquier objeto que pueda obstruir el correcto escurrimiento del agua. Es crucial evitar actividades al aire libre durante el período de tormentas y, fundamentalmente, no refugiarse cerca de árboles o postes de electricidad ante el riesgo inminente de caída por las ráfagas de viento.

Finalmente, ante la posibilidad de caída de granizo y la actividad eléctrica, se aconseja a los ciudadanos estar atentos a las actualizaciones emitidas por las autoridades competentes. Para mayor seguridad, se recuerda la importancia de tener lista una mochila de emergencia que contenga elementos esenciales como linterna, radio, documentos importantes y el teléfono cargado, asegurando así una respuesta organizada ante cualquier eventualidad que se presente durante la noche del lunes.

Fuente: Ahora Mar del Plata

Comentarios

comentarios