Warren Buffett asegura que la diferencia entre alguien realmente exitoso y el resto radica sólo en una palabra de dos letras

Además de ser una leyenda del mundo bursátil, donde se lo bautizó como el “Oráculo de Omaha”, el multimillonario Warren Buffett, presidente y consejero delegado de Berkshire Hathaway, también se ha transformado en un gran consejero de la actividad que lo convirtió en uno de los hombres más ricos del mundo.

En su última columna de Inc., el coach de liderazgo y escritor Marcel Schwantes, rescata uno de esos consejos y afirma que puede ser la mejor recomendación para todos los que quieran hacer negocios.

Schwantes explica que el magnate aprendió hace mucho tiempo que el mayor bien de todos es el tiempo. Por eso lo protege religiosamente estableciendo límites estrictos para sí mismo. Así, recordó una de sus famosas citas.

Buffett dijo: “La diferencia entre la gente de éxito y la gente realmente exitosa es que la gente realmente exitosa dice NO a casi todo”.

Esa palabra de dos letras hace la diferencia.

“Desde el punto de vista de la autoayuda, si la gente cercana a usted cree que está asumiendo demasiadas cosas y le han tachado de “adicto al trabajo”, el consejo del no de Buffett debería ser una diana para su conciencia”, asegura Schwantes. El coach recuerda que si bien es cierto que muchos empresarios de éxito y de alto nivel dedican entre 60 y 80 horas a la semana, las personas realmente exitosas no descuidan su salud mental y su autocuidado ni el tiempo que dedican a su familia, sus aficiones u otros intereses. Reconocen que si no pueden cuidar de sí mismos, el negocio se resiente.

“Esto nos lleva de nuevo al punto de Buffett”, apunta Schwantes en su columna y detalla: “Tenemos que saber a qué aspirar para simplificar nuestras vidas. Tenemos que saber a qué decir que no para mantener nuestra cordura. Esto puede significar decir no muchas veces a cosas que no nos sirven, y decir sí a las pocas cosas que realmente importan para avanzar en nuestra causa y mantenernos equilibrados”.

Y recuerda que Steve Jobs aplicó el consejo de Buffett quizás sin saberlo cuando declaró: “Estoy tan orgulloso de las cosas que no hemos hecho como de las que he hecho. La innovación es decir no a 1.000 cosas”.

El columnista, de hecho, recomienda añadir a la lista de objetivos para el nuevo año aprender a gestionarse a sí mismo.

“No he dicho que aprendas a gestionar tu tiempo. Porque no podemos gestionar el tiempo. No existe tal cosa. Todos nos levantamos por la mañana con el mismo número exacto de horas, minutos y segundos en un día. No podemos controlar el tiempo. A medida que avanza, se va… en el pasado, para no volver a ser reclamado. Céntrate en lo que puedes controlar”; recomienda.

Explica que lo que sí se puede hacer es elegir cómo utilizar ese tiempo gestionándolo sabiamente.

“Un buen ejemplo de esto es cómo gestiono mi actividad en LinkedIn. Cada semana recibo entre 50 y 75 solicitudes de personas que piden unirse a mi red. La mayoría intentan venderme algo y tratan de invitarme a reunirme con ellos para hacer contactos y explorar oportunidades mutuas”, detalla y sigue: “Antes, por cortesía profesional, respondía a muchos mensajes en mi bandeja de entrada. Ahora estoy preparado para ser asertivo, establecer límites y decir que no a la gente cuando lo necesito, para que mi tiempo esté protegido”.

Así, Schwantes desarrolló un listado de las cosas a las que recomienda decir que no:

-Di no a las oportunidades y a las cosas que no se relacionan con tus valores o que no promueven tu misión personal u organizativa.

-Di no a las redes superficiales. Las personas que realmente tienen éxito no crean redes. Construyen relaciones.

-Di no al exceso de trabajo que supone hacerlo todo tú mismo. En su lugar, delega y confía en las capacidades y habilidades de los demás para hacer el trabajo.

-Di no a descuidar tus deseos y anhelos más profundos sobre lo que quieres conseguir en la vida. Deja de acomodarte y ceder a los deseos de los demás. Es tu vida, toma el control de ella y vive tu vocación.

FUENTE: Infobae

