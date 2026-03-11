WOS LLEGA A MAR DEL PLATA CON SU GIRA BONAERENSE ‘26

Esta vez WOS baja de los aviones y se sube al micro. Así nace la GIRA BONAERENSE ‘26, un recorrido que lo llevará por Mar del Plata, Bahía Blanca, Tandil, Junín, Ituzaingó, Villa Ballester y Lanús, marcando su regreso a estos escenarios después de cuatro años.

La gira propone una dinámica poco habitual en los proyectos actuales: una serie de shows pensados para volver a tocar cerca, en ciudades y escenarios donde la música se vive a pocos metros del público. El recorrido incluye microestadios emblemáticos de la provincia, escenarios donde alguna vez tocaron artistas como Sumo, Los Redondos, Riff y La Renga, y que hoy vuelven a vibrar con la potencia del vivo de WOS.

La cita en Mar del Plata será en Once Unidos el próximo sábado 25 de abril, las entradas estaran a la venta desde el jueves 12 de marzo a las 12hs por sistema Articket.