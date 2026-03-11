WOS LLEGA A MAR DEL PLATA CON SU GIRA BONAERENSE ‘26

|Esta vez WOS baja de los aviones y se sube al micro. Así nace la GIRA BONAERENSE ‘26, un recorrido que lo llevará por Mar del Plata, Bahía Blanca, Tandil, Junín, Ituzaingó, Villa Ballester y Lanús, marcando su regreso a estos escenarios después de cuatro años.
La gira propone una dinámica poco habitual en los proyectos actuales: una serie de shows pensados para volver a tocar cerca, en ciudades y escenarios donde la música se vive a pocos metros del público. El recorrido incluye microestadios emblemáticos de la provincia, escenarios donde alguna vez tocaron artistas como Sumo, Los Redondos, Riff y La Renga, y que hoy vuelven a vibrar con la potencia del vivo de WOS.
La cita en Mar del Plata será en Once Unidos el próximo sábado 25 de abril, las entradas estaran a la venta desde el jueves 12 de marzo a las 12hs por sistema Articket.
|El anuncio llega en un gran momento para WOS, que hace menos de un mes fue el encargado de cerrar el Festival Buena Vibra en Buenos Aires, luego de haber finalizado 2025 con siete presentaciones masivas -seis en el Estadio Obras Sanitarias y una en el Hipódromo de La Plata- frente a más de 40.000 espectadores.
Con su banda integrada por Chipi Rud (guitarra), Natasha Iurcovich (bajo), Francisco Azorai (teclados) y Tomi Sainz (batería), WOS desplegará un show donde conviven intensidad, poesía y una energía colectiva que transforma cada presentación en una experiencia única.
La gira propone un nuevo encuentro con algunas de las canciones más representativas de su recorrido artístico, en un formato donde la potencia de la banda y la conexión con el público vuelven a ocupar el centro.